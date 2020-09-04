MediaInfo для Windows

MediaInfo 20.08

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Описание MediaInfo 20.08Описание   Скачать MediaInfo 20.08СКАЧАТЬ (5,71 Мб) Скриншоты MediaInfo 20.08Скриншоты (4)   Статистика MediaInfo 20.08Статистика   Отзывы о MediaInfo 20.08Отзывы (16)  
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4.65 из 5, всего оценок - 91
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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MediaInfo - позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Распространяется по лицензии GPL с открытыми исходными кодами.

Программа выводит следующую информацию:

  • Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...
  • Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...
  • Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока...
  • Текст: язык субтитров
  • Части: количество частей, список частей

Поддерживаются следующие форматы файлов:

  • видео: MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD
  • аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF

Кроме того, программа определяет необходимые для проигрывания файлов кодеки и дает ссылку на их загрузку.

MediaInfo
MediaInfo
MediaInfo
MediaInfo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 92 009
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины - другое
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Отзывы о программе MediaInfo

Жанат про MediaInfo 19.09 [01-02-2020]

Безпонтовая прога. Я так и не нашел дату создания видео.
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Дмитирий про MediaInfo 0.7.92.1 [02-03-2017]

Спасибо, отличная прога!
3 | 2 | Ответить

hariu7 про MediaInfo 0.7.91 [06-01-2017]

Спасибо за программу!
3 | 3 | Ответить

MediaInfo 0.7.63 про MediaInfo 0.7.63 [03-06-2013]

при инсталляции предлагает установить какой-то левый сканер для поиск драйверов. Нах он нужен!
8 | 3 | Ответить

Витос13 про MediaInfo 0.7.51 [02-12-2011]

Да, очень хорошая прога, просто находка, огромное спасибо автору, жду новых версий!
2 | 3 | Ответить

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