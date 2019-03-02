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Яндекс.Метро для iOS

Яндекс.Метро 3.1.1 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Метро 3.1.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Метро 3.1.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (108.62 Мб) Скриншоты Яндекс.Метро 3.1.1 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Яндекс.Метро 3.1.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Метро 3.1.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Яндекс.Метро - приложение для выбора наиболее оптимального маршрута в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска. Для работы программы не требуется подключение к интернету, что позволяет использовать карты непосредственно в пути. Яндекс.Метро особенно удобно для иногородних пользователей метро, когда не сразу удается правильно сориентироваться в многообразии веток и станций при построении схемы передвижения.

Кроме самого маршрута, здесь же Вы увидите ориентировочное время в пути с учетом всех пересадок, а также получите подсказки, в какую часть состава лучше садиться.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Метро:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 566
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСхемы метро
ТОП-сегодня раздела "Схемы метро"
 

Яндекс.Метро 3.1 для iPhone, iPad

Яндекс.Метро - приложение для выбора наиболее оптимального маршрута в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска

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Отзывы о программе Яндекс.Метро

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