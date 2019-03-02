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2.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 2.50 из 5

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5 Яндекс.Метро - приложение для выбора наиболее оптимального маршрута в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска. Для работы программы не требуется подключение к интернету, что позволяет использовать карты непосредственно в пути. Яндекс.Метро особенно удобно для иногородних пользователей метро, когда не сразу удается правильно сориентироваться в многообразии веток и станций при построении схемы передвижения.



Кроме самого маршрута, здесь же Вы увидите ориентировочное время в пути с учетом всех пересадок, а также получите подсказки, в какую часть состава лучше садиться. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Яндекс.Метро для Android

Яндекс.Метро для Windows Phone