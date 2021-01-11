Яндекс.Метро - удобная программа для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет прокладывать оптимальный маршрут между станциями метрополитена Киева, Харькова, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Стамбула.

Также приложение рассчитывает приблизительное время поездки с учетом пересадок, и подсказывает пользователю в какую часть поезда выгодней садиться, чтобы не терять времени при пересадках. Программа не требует подключения к интернету.