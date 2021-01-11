Яндекс.Метро для Android
|Оценка:
|4.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Яндекс
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 16 938 | Статистика
|Размер:
|41,04 Мб
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Яндекс.Метро - удобная программа для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет прокладывать оптимальный маршрут между станциями метрополитена Киева, Харькова, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Стамбула.
Также приложение рассчитывает приблизительное время поездки с учетом пересадок, и подсказывает пользователю в какую часть поезда выгодней садиться, чтобы не терять времени при пересадках. Программа не требует подключения к интернету.
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Отзывы о программе Яндекс.Метро
veseliypoc22 про Яндекс.Метро 3.6.2 [11-01-2021]
Очень спасает в крупных городах, вся карта метро в твое м телефоне. Но разработчикам добавить бы еще местонахождение, чтобы на карте как в навигаторе была стрелочка и показывала в каком направлении двигаешься.
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VansA96 про Яндекс.Метро 2.12 [09-01-2021]
Кто пользовался, удобно ли?
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