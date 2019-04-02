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Font Candy для iOS

Font Candy 5.4.2 для iPhone, iPad

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Описание Font Candy 5.4.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Font Candy 5.4.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (166.29 Мб) Скриншоты Font Candy 5.4.2 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Font Candy 5.4.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Font Candy 5.4.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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1.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 1.50 из 5
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Font Candy - интересное приложение, которое позволит нанести на Ваши фотографии и картинки произвольный текст. Возможности инструмента достаточно широкие. Для редактирования доступны любые изображения с Вашего устройства или непосредственно с камеры. Можно менять размер шрифта, прозрачность, положение на странице, вращать, изменять цвет как текста так и фона. Проявив немного творчества, в итоге получите оригинальные картинки с подписями, которые можно использовать даже в виде поздравительных открыток.

Готовый проект сохраняется на iOS-устройстве, а может быть передан друзьям по электронной почте, в сообщении или социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и др.).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Font Candy
Font Candy
Font Candy
Font Candy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 446
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе Font Candy

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