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Instagram для iOS

Instagram 81.0 для iPhone

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Описание Instagram 81.0 для iPhoneОписание   Скачать Instagram 81.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (158.44 Мб) Скриншоты Instagram 81.0 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Instagram 81.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Instagram 81.0 для iPhoneОтзывы (1)  
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2.71 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 2.71 из 5
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Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном устройстве. Где бы Вы ни находились, и что бы ни делали, если с собой есть любимый iPhone и на него засняты важные и необычные эпизоды, о которых хотелось бы рассказать другим, то именно Instagram поможет в этом. Но это приложение не только способно передавать другим интересные видео и фото, здесь еще есть и инструменты для некоторой их обработки и визуализации, с которыми Вы создадите свои уникальные и неповторимые работы.

Основные функциональные возможности Instagram:

  • Стабилизация видеозаписей,
  • Применение разнообразных эффектов для выделения нужных форм,
  • Набор встроенных фильтров XPro-II, Earlybird, Rise, Amaro, Hudson, Lo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977 и многие другие,
  • Мгновенная публикация на Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr и Foursquare и других социальных сетях.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Instagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 35 236
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Фото - Обмен файлами
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Отзывы о программе Instagram

Павел про Instagram 27.0 для iPhone [30-12-2017]

Не могу произвести вход с айфона ни в какой аккаунт, перепробовало уже кучу способов, помогла только перепрошивка, но тогда не сохраняются данные с телефона

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