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2.71 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 2.71 из 5

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5 Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном устройстве. Где бы Вы ни находились, и что бы ни делали, если с собой есть любимый iPhone и на него засняты важные и необычные эпизоды, о которых хотелось бы рассказать другим, то именно Instagram поможет в этом. Но это приложение не только способно передавать другим интересные видео и фото, здесь еще есть и инструменты для некоторой их обработки и визуализации, с которыми Вы создадите свои уникальные и неповторимые работы.



Основные функциональные возможности Instagram: Стабилизация видеозаписей,

Применение разнообразных эффектов для выделения нужных форм,

Набор встроенных фильтров XPro-II, Earlybird, Rise, Amaro, Hudson, Lo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977 и многие другие,

Мгновенная публикация на Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr и Foursquare и других социальных сетях. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Instagram для Android

Instagram BETA для Windows Phone