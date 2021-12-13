HP Support Assistant - бесплатный инструмент диагностики, выявления и исправления неполадок, а также установки и обновления необходимых драйверов и ПО для устройств HP. Предназначен для ноутбуков и компьютеров производства Hewlett-Packard, а также для обеспечения эффективной и бесперебойной работы подключенных принтеров или МФУ фирмы HP. Имеются информационные сообщения и советы по повышению производительности и устранению неисправностей.

Ключевые возможности HP Support Assistant: