HP Support Assistant для Windows

Описание
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Оценка: 4.11/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.10.85.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Настройка, оптимизация - Обновления, патчи
Загрузок (сегодня/всего):5 / 3 523 | Статистика
Размер:163,61 Мб
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HP Support Assistant - бесплатный инструмент диагностики, выявления и исправления неполадок, а также установки и обновления необходимых драйверов и ПО для устройств HP. Предназначен для ноутбуков и компьютеров производства Hewlett-Packard, а также для обеспечения эффективной и бесперебойной работы подключенных принтеров или МФУ фирмы HP. Имеются информационные сообщения и советы по повышению производительности и устранению неисправностей.

Ключевые возможности HP Support Assistant:

  • Единый центр управления устройствами HP.
  • Обновление драйверов и сопутствующего ПО.
  • Диагностика и устранение неполадок оборудования (неисправности батареи, звука, сети, проблем печати и сканирования).
  • Мониторинг операционной системы и настройка ее производительности.
  • Сообщения и советы по повышению производительности и устранению неисправностей.
  • Информация о гарантийном обслуживании.
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