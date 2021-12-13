HP Support Assistant для Windows
|Оценка:
|4.11/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.10.85.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hewlett-Packard Company
|Категории:
|Настройка, оптимизация - Обновления, патчи
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 3 523 | Статистика
|Размер:
|163,61 Мб
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HP Support Assistant - бесплатный инструмент диагностики, выявления и исправления неполадок, а также установки и обновления необходимых драйверов и ПО для устройств HP. Предназначен для ноутбуков и компьютеров производства Hewlett-Packard, а также для обеспечения эффективной и бесперебойной работы подключенных принтеров или МФУ фирмы HP. Имеются информационные сообщения и советы по повышению производительности и устранению неисправностей.
Ключевые возможности HP Support Assistant:
- Единый центр управления устройствами HP.
- Обновление драйверов и сопутствующего ПО.
- Диагностика и устранение неполадок оборудования (неисправности батареи, звука, сети, проблем печати и сканирования).
- Мониторинг операционной системы и настройка ее производительности.
- Сообщения и советы по повышению производительности и устранению неисправностей.
- Информация о гарантийном обслуживании.
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