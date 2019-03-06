Программы для iOS » Игры » другое » Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPad
Моя говорящая Анджела для iOS

Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (443.55 Мб) Скриншоты Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.28 из 5, всего оценок - 44
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Моя говорящая Анджела - заведите себе гламурную кошечку и воспитывайте ее с первых дней жизни до момента взросления. Помните, только от Вас зависит какой станет Анджела, поэтому ухаживайте за ней и ни в чем не отказывайте: кормите самой полезной едой, одевайте в модные наряды, приучайте к гигиене и чистоте, играйте в забавные развивающие игры и т.д.

Когда Анджела станет взрослой, то превратится в настоящую леди и отличную подружку, с которой можно и повеселиться, и поделиться секретами, и устроить модный шопинг и реализовать еще много разных интересных идей.
 

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Моя говорящая Анджела
Моя говорящая Анджела
Моя говорящая Анджела
Моя говорящая Анджела
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 419
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Моя говорящая Анджела 4.0.7 для iPhone, iPad

Моя говорящая Анджела - заведите себе гламурную кошечку и воспитывайте ее с первых дней жизни до момента взросления

iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPod

iHandy Level Free - и чем только не успел побывать iPhone на www.softportal.com: прикроватными часами, фонариком, цифровой рамкой, зажигалкой, теперь его очередь

iNinja Lite 2.1 для iPhone, iPad, iPod

iNinja Lite - Вы - японский ниндзя и вам нужно закидать своих врагов звездочками ниндзя. Враги на экране должны умирать от ваших молниеносных бросков быстрее, чем

Free Spore Origins LE 1.0.57 для iPhone, iPad, iPod

Free Spore Origins LE - съешь сам или будь съеденным! Это основное правило этой игры в которую можно играть в режиме эволюции вашего "творения" или в режиме

Flight Control 1.9.3 для iPhone, iPad, iPod

Flight Control - эта программа позволит вам почувствовать себя в роли диспетчера аэропорта, который должен посадить без проблем любое воздушное судно будь то самолет

SPB Brain Evolution 2.2 для iPhone, iPad, iPod

Spb Brain Evolution - сборник всевозможных логических игр, головоломок, игр на развитие внимания и памяти. Пока не пройдете текущее задание не сможете приступить к

скачать Adguard

Отзывы о программе Моя говорящая Анджела

Admin

Отзывов о программе Моя говорящая Анджела 4.0.8 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 