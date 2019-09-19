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Steam Mobile для iOS

Steam Mobile для iPhone, iPad

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Описание Steam Mobile для iPhone, iPadОписание   Скачать Steam Mobile для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (0 Кб) Скриншоты Steam Mobile для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Steam Mobile для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Steam Mobile для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Steam Mobile - бесплатное приложение для iOS, с помощью которого вы можете оставаться на связи с сообществом Steam, где бы вы не находились. Общайтесь с друзьями, просматривайте группы и профили пользователей, узнавайте свежие новости игровой индустрии и будьте в курсе последних распродаж в магазине Steam.

Основные возможности:

  • Поддерживайте связь с друзьями на ходу. Общайтесь в любом месте.
  • Просматривайте каталог Steam для Windows, Mac и Linux прямо со своего телефона. Теперь вы ни за что не пропустите ни одной распродажи.
  • Загрузите и установите покупки прямо на ваш домашний компьютер удалённо.
  • Steam Guard - используйте свой телефон в качестве мобильного аутентификатора, чтобы обеспечить повышенный уровень защиты аккаунта Steam.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Steam Mobile
Steam Mobile
Steam Mobile
Steam Mobile
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Утилиты
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Отзывы о программе Steam Mobile

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