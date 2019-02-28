Моя говорящая Анджела - заведите себе гламурную кошечку и воспитывайте ее с первых дней жизни до момента взросления. Помните, только от Вас зависит какой станет Анджела, поэтому ухаживайте за ней и ни в чем не отказывайте: кормите самой полезной едой, одевайте в модные наряды, приучайте к гигиене и чистоте, играйте в забавные развивающие игры и т.д.

Когда Анджела станет взрослой, то превратится в настоящую леди и отличную подружку, с которой можно и повеселиться, и поделиться секретами, и устроить модный шопинг и реализовать еще много разных интересных идей.

