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Моя говорящая Анджела для Android

Моя говорящая Анджела 4.0.7.293 для Android

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Описание Моя говорящая Анджела 4.0.7.293 для AndroidОписание   Скачать Моя говорящая Анджела 4.0.7.293 для AndroidСКАЧАТЬ (98,27 Мб) Скриншоты Моя говорящая Анджела 4.0.7.293 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Моя говорящая Анджела 4.0.7.293 для AndroidСтатистика   Отзывы о Моя говорящая Анджела 4.0.7.293 для AndroidОтзывы (3)  
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4.44 из 5, всего оценок - 155
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Моя говорящая Анджела - заведите себе гламурную кошечку и воспитывайте ее с первых дней жизни до момента взросления. Помните, только от Вас зависит какой станет Анджела, поэтому ухаживайте за ней и ни в чем не отказывайте: кормите самой полезной едой, одевайте в модные наряды, приучайте к гигиене и чистоте, играйте в забавные развивающие игры и т.д.

Когда Анджела станет взрослой, то превратится в настоящую леди и отличную подружку, с которой можно и повеселиться, и поделиться секретами, и устроить модный шопинг и реализовать еще много разных интересных идей.
 

Что нового в Моя говорящая Анджела 4.0.7.293 для Android?
  • НОВАЯ КОМНАТА: ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ! Танцуй вместе с Анджелой, изучи все новые классные движения и заработай по пути множество наград.
  • Исправление ошибок и незначительные улучшения геймплея.
Скриншоты Моя говорящая Анджела:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 15 033
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Моя говорящая Анджела

Ольга про Моя говорящая Анджела 3.5.2.30 для Android [23-04-2018]

Мне нравится эта игра! Зависаю в ней надолго!!
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мария про Моя говорящая Анджела 2.7.4.71 для Android [21-12-2016]

а где наряд новогодняя пижама!!!!
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кристина про Моя говорящая Анджела 1.8.3 для Android [28-10-2015]

1)Напиши это комментарий 6 играм!
2)Зайди на страничку Вконтакте
3)Нажми F7
4)И бац у вас 200 голосов
1 | 18 | Ответить

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