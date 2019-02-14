DSpeech - интересное приложение, которое способно преобразовать печатный текст в звуковую речь. Это удобно для создания различных аудио уроков, лекций или даже целых книжек, когда находясь в дороге можно просто одеть наушники и прослушать конспект или другую важную информацию. Для этого предусмотрена возможность сохранения звукового текста в один из популярных форматов: .wav, .mp3, .aac, .wma или .ogg.

Доступен выбор разных по тональности и тембру голосов, что особенно удобно при чтении диалогов, когда речь отдельного персонажа будет выделена. Кроме того, есть возможность провести индивидуальную настройку голоса с помощью встроенных тегов - изменить такие особенности голоса как скорость воспроизведения, высота звука, тембр, вставить паузы для подчеркивания определенных слов и т.д.

Из других особенностей DSpeech можно выделить захват и воспроизведение содержимого буфера обмена, совместимость со звуковыми движками SAPI 4 и 5, интеграция с медиа проигрывателями Media Player Classic и VideoLAN VLC Player с возможностью дублирования фильма путем чтения субтитров и др.

На сайте разработчика Вам доступны дополнительные голоса для озвучки текста на разных языках.