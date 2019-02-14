DSpeech для Windows

DSpeech 1.72.29

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Описание DSpeech 1.72.29Описание   Скачать DSpeech 1.72.29СКАЧАТЬ (3,66 Мб) Скриншоты DSpeech 1.72.29Скриншоты (4)   Статистика DSpeech 1.72.29Статистика   Отзывы о DSpeech 1.72.29Отзывы (4)  
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3.92 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
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DSpeech - интересное приложение, которое способно преобразовать печатный текст в звуковую речь. Это удобно для создания различных аудио уроков, лекций или даже целых книжек, когда находясь в дороге можно просто одеть наушники и прослушать конспект или другую важную информацию. Для этого предусмотрена возможность сохранения звукового текста в один из популярных форматов: .wav, .mp3, .aac, .wma или .ogg.

Доступен выбор разных по тональности и тембру голосов, что особенно удобно при чтении диалогов, когда речь отдельного персонажа будет выделена. Кроме того, есть возможность провести индивидуальную настройку голоса с помощью встроенных тегов - изменить такие особенности голоса как скорость воспроизведения, высота звука, тембр, вставить паузы для подчеркивания определенных слов и т.д.

Из других особенностей DSpeech можно выделить захват и воспроизведение содержимого буфера обмена, совместимость со звуковыми движками SAPI 4 и 5, интеграция с медиа проигрывателями Media Player Classic и VideoLAN VLC Player с возможностью дублирования фильма путем чтения субтитров и др.

На сайте разработчика Вам доступны дополнительные голоса для озвучки текста на разных языках.

Скриншоты DSpeech:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 11 489
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТекст в речь
ТОП-сегодня раздела "Текст в речь"
 

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Отзывы о программе DSpeech

Сергей про DSpeech 1.70.77 [11-09-2018]

скачал, а как запустить?
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Закидон про DSpeech 1.62.2 [15-07-2016]

Русский не читает
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Krit в ответ Закидон про DSpeech 1.62.2 [26-09-2016]

Скачай русский голос и будет тебе читать на русском.
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Гость в ответ Krit про DSpeech 1.64.3 [29-10-2017]

Скачай то, да скачай это ... нельзя что ли сделать программу так, чтобы после установки уже ничего докачивать не нужно было, бери и пользуйся.
Не умеют программы делать пусть и не берутся значит
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