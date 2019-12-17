InstallAware - платформа для автоматического создания установочных пакетов в среде Visual Studio. Все основные свойства Вашего проекта задаются непосредственно в Visual Studio. Данное приложение умеет определять операционную систему и проверять ее запуск на виртуальных машинах, что дает возможность тонкой настройки функционала создаваемого инсталлятора.

Кроме того, InstallAware - это единственный на сегодняшний день инсталлятор с поддержкой Aero Glass. Тут Вы сможете использовать одну из готовых тем (стилей) Aero Glass или создать свою "с нуля". Достаточно разнообразен инструментарий для визуализации проекта: браузеры в стиле Windows Explorer, объекты анимации, эффект стеклянной поверхности и многие другие. Также стоит отметить, возможность получения своих собственных плагинов, полностью адаптированных с MSI-скриптами.

Удобно реализован механизм редактирования инсталлятора: при помощи встроенного отладчика можно быстро и легко вносить необходимые поправки. Есть инструмент перевода языка интерфейса Вашего приложения сторонними сервисами - можно переключать локализацию как при компиляции, так и при работе программы.

Внедрено также ряд других полезных и необходимых функций для работы над Вашим проектом (обратная связь, онлайн регистрация, отзыв при деинсталляции, генерация серийного номера и др.), что позволит Вам сделать действительно качественный и профессиональный инсталляционный пакет.