InstallAware для Windows

InstallAware X10 (27.01)

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Описание InstallAware X10 (27.01)Описание   Скачать InstallAware X10 (27.01)СКАЧАТЬ (43,25 Мб) Скриншоты InstallAware X10 (27.01)Скриншоты (1)   Статистика InstallAware X10 (27.01)Статистика   Отзывы о InstallAware X10 (27.01)Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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InstallAware - платформа для автоматического создания установочных пакетов в среде Visual Studio. Все основные свойства Вашего проекта задаются непосредственно в Visual Studio. Данное приложение умеет определять операционную систему и проверять ее запуск на виртуальных машинах, что дает возможность тонкой настройки функционала создаваемого инсталлятора.

Кроме того, InstallAware - это единственный на сегодняшний день инсталлятор с поддержкой Aero Glass. Тут Вы сможете использовать одну из готовых тем (стилей) Aero Glass или создать свою "с нуля". Достаточно разнообразен инструментарий для визуализации проекта: браузеры в стиле Windows Explorer, объекты анимации, эффект стеклянной поверхности и многие другие. Также стоит отметить, возможность получения своих собственных плагинов, полностью адаптированных с MSI-скриптами.

Удобно реализован механизм редактирования инсталлятора: при помощи встроенного отладчика можно быстро и легко вносить необходимые поправки. Есть инструмент перевода языка интерфейса Вашего приложения сторонними сервисами - можно переключать локализацию как при компиляции, так и при работе программы.

Внедрено также ряд других полезных и необходимых функций для работы над Вашим проектом (обратная связь, онлайн регистрация, отзыв при деинсталляции, генерация серийного номера и др.), что позволит Вам сделать действительно качественный и профессиональный инсталляционный пакет.

InstallAware
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 567
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнсталляторы
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Отзывы о программе InstallAware

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