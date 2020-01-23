SofaScore - отличное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет пользователю следить за событиями из мира спорта в режиме реального времени. Доступно большое количество видов спорта, причем как популярных (футбол, хоккей, баскетбол, теннис, гандбол, волейбол, снукер и пр.), так и не такие популярные, но тем не менее имеющие своих болельщиков и поклонников дартс, водное поло и т.п.

В имеющихся в приложении видах спорта представлено множество всевозможных турниров, также присутствует возможность сортировки по странам. Так к примеру, футбольный болельщик при помощи SofaScore может просматривать все матчи сезона интересующей его команды, посмотреть таблицу в реальном времени, а также увидеть список лучших бомбардиров или ознакомиться с подробной статистикой матча любимой команды. Присутствует система push-уведомлений, благодаря которой пользователь сможет не пропустить важные спортивные события.