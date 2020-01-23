SofaScore для Android

SofaScore 5.78.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SofaScore 5.78.3 для AndroidОписание   Скачать SofaScore 5.78.3 для AndroidСКАЧАТЬ (15,14 Мб) Скриншоты SofaScore 5.78.3 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика SofaScore 5.78.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о SofaScore 5.78.3 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SofaScore - отличное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет пользователю следить за событиями из мира спорта в режиме реального времени. Доступно большое количество видов спорта, причем как популярных (футбол, хоккей, баскетбол, теннис, гандбол, волейбол, снукер и пр.), так и не такие популярные, но тем не менее имеющие своих болельщиков и поклонников дартс, водное поло и т.п.

В имеющихся в приложении видах спорта представлено множество всевозможных турниров, также присутствует возможность сортировки по странам. Так к примеру, футбольный болельщик при помощи SofaScore может просматривать все матчи сезона интересующей его команды, посмотреть таблицу в реальном времени, а также увидеть список лучших бомбардиров или ознакомиться с подробной статистикой матча любимой команды. Присутствует система push-уведомлений, благодаря которой пользователь сможет не пропустить важные спортивные события.

SofaScore
SofaScore
SofaScore
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 276
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

MyScore 2.27.0 для Android

MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000 турниров в почти 30 видах спорта, включая более 1000 футбольных турниров.

Yoga.com 1.6.9 для Android

Yoga.com – приложение содержит готовые программы для занятий йогой и более 280 асан и дыхательных упражнений. Новичкам будет полезны видеоинструкции в HD-качестве, а

Тренировки для рук 1.0.7 для Android

Отличное приложение для Android, которое предлагает короткие и эффективные тренировки мышц рук для мужчин и женщин с максимальным эффектом. Присутствует система

SofaScore 5.45.5 для Android

SofaScore – будьте в курсе результатов спортивных событий в режиме онлайн. Вашему вниманию предоставляется 17 основных видов спорта (Футбол, Хоккей, Баскетбол,

Дневник тренировок и питания. Диета и фитнес 2.2 для Android

Приложение для пользователей, которые хотят накачать мышцы или избавиться от лишнего веса - Ваш личный инструмент создания себя. Программа позволяет создавать

Gi Subs 1 Lite 1.3 для Android

Gi Subs 1 Lite - набор из нескольких видеороликов, на которых Marcos "Yemaso" Torregrosa, мастер Джиу-Джитцу (Дзюдцюцу, дзюдо) показывает различные приемы для

скачать Adguard

Отзывы о программе SofaScore

влад про SofaScore 5.41.2 для Android [07-12-2017]

благодарен за все...
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 