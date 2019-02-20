NetDrive для Windows

NetDrive 3.7.687

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Описание NetDrive 3.7.687Описание   Скачать NetDrive 3.7.687СКАЧАТЬ (79,23 Мб) Скриншоты NetDrive 3.7.687Скриншоты (7)   Статистика NetDrive 3.7.687Статистика   Отзывы о NetDrive 3.7.687Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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NetDrive - очень удобное приложение, позволяющее подключать удаленные и облачные хранилища данных в виде обычного локального или сетевого диска. Эта программа позволит получить доступ к хранилищу как обычному диску через Проводник Windows или любой файловый менеджер (Total Commander, Far Manager, SpeedCommander, Multi Commander и др.).

Поддерживаются все самые популярные облачные сервисы - Google Drive, OneDrive, Box.net, Dropbox. Кроме того, можно подключить FTP-, SFTP- и WebDAV-диск. Перед использованием потребуется один раз указать настройки соединения: для FTP - IP-адрес, URL, тип сервера, метка и тип диска и др.; для облачных хранилищ - логин (электронная почта) и пароль доступа. Теперь, если возникает необходимость копирования, удаления, просмотра или других операций с файлами на удаленных хранилищах, то все это делается стандартными и привычными процедурами. Стоит отметить, что NetDrive потребляет мало системных ресурсов и обеспечивает высокую скорость соединения с облачными сервисами, поэтому все операции выполняются быстро, как будто Вы действительно используете обычный локальный диск.

В этой программе нет сложных настроек, интерфейс прост и лаконичен, поэтому приложение рассчитано на широкий круг пользователей, которые в ходе своей жизни и деятельности часто сталкиваются с необходимостью работать с удаленными данными.

Что нового в NetDrive 3.7.687?
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты NetDrive:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $40.00
Ограничение в работе программычерез 30 дней будет доступен только 1 сетевой диск
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 621
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP серверы
 Программа NetDrive отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе NetDrive

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