Pit-Stop ПДД Казахстан - отличное приложение для всех автолюбителей, которые уже имеют опыт вождения, так и для тех, кто еще только мечтает получить водительские права. Приложение содержит полноценную и самую свежую информацию о правилах дорожного движения в Казахстане. Теперь, если Вы находитесь в пути, то нет необходимости в конфликтных или спорных ситуациях пытаться найти нужное правило в неудобном бумажном варианте - все что нужно уже есть в Вашем Android-устройстве: правила дорожного движения, знаки, дорожная разметка и т.д.

Кроме того, приложение несомненно пригодится всем, кто собирается пройти теоретический тест на знание ПДД: тут собраны самые актуальные билеты, по которым проходит тестирование в органах УДП Казахстана. Удобно, что в режиме изучения на каждый вопрос Вы получите ссылку на правила с подробным объяснением описанной ситуации, что позволяет лучше запомнить осваиваемый материал. Потренируйтесь перед реальной сдачей экзамена и оцените свои шансы.

В качестве дополнительного бонуса в приложении есть налоговый калькулятор, таможенный калькулятор, шинный калькулятор, расшифровка VIN-кода и номерная кодировка регионов Казахстана. Кроме того, здесь же Вы найдете телефоны доверия УДП, адреса государственных служб по всему Казахстану, сможете воспользоваться некоторыми услугами для автомобилистов и советами юриста. Не забыли разработчики и о развлекательно-поучительной страничке: посмотрите забавные, необычные, а иногда и жуткие видеоролики из реальной жизни автомобилистов.

В целом, приложение Pit-Stop ПДД Казахстан - это тот незаменимый помощник, который должен быть в арсенале любого автовладельца.