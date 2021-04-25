Pit-Stop ПДД Казахстан для Android

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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Тесты, проверка знаний - Авто
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 581 | Статистика
Размер:50,23 Мб
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Pit-Stop ПДД Казахстан - отличное приложение для всех автолюбителей, которые уже имеют опыт вождения, так и для тех, кто еще только мечтает получить водительские права. Приложение содержит полноценную и самую свежую информацию о правилах дорожного движения в Казахстане. Теперь, если Вы находитесь в пути, то нет необходимости в конфликтных или спорных ситуациях пытаться найти нужное правило в неудобном бумажном варианте - все что нужно уже есть в Вашем Android-устройстве: правила дорожного движения, знаки, дорожная разметка и т.д.

Кроме того, приложение несомненно пригодится всем, кто собирается пройти теоретический тест на знание ПДД: тут собраны самые актуальные билеты, по которым проходит тестирование в органах УДП Казахстана. Удобно, что в режиме изучения на каждый вопрос Вы получите ссылку на правила с подробным объяснением описанной ситуации, что позволяет лучше запомнить осваиваемый материал. Потренируйтесь перед реальной сдачей экзамена и оцените свои шансы.

В качестве дополнительного бонуса в приложении есть налоговый калькулятор, таможенный калькулятор, шинный калькулятор, расшифровка VIN-кода и номерная кодировка регионов Казахстана. Кроме того, здесь же Вы найдете телефоны доверия УДП, адреса государственных служб по всему Казахстану, сможете воспользоваться некоторыми услугами для автомобилистов и советами юриста. Не забыли разработчики и о развлекательно-поучительной страничке: посмотрите забавные, необычные, а иногда и жуткие видеоролики из реальной жизни автомобилистов.

В целом, приложение Pit-Stop ПДД Казахстан - это тот незаменимый помощник, который должен быть в арсенале любого автовладельца.

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Отзывы о программе Pit-Stop ПДД Казахстан

LEXA про Pit-Stop ПДД Казахстан 2015 1.8.7 для Android [03-07-2015]

Скачал отсюда, и не устанавливается, выдаёт ошибку....
вобщем, НЕ РАБОТАЕТ... :-(
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Ерофим про Pit-Stop ПДД Казахстан 2015 1.8.7 для Android [05-05-2015]

Здесь арк 5,5 Мб, с маркета 16 Мб
Кому верить?
У меня не работают оба арк.
Первый вообще не устанавливается, второй не запускается, пишет ошибка.
Acer e700 4.4.2
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