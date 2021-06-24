Рули Онлайн. Билеты ПДД 2021 - приложение для изучения правил дорожного движения, которое включает в себя 8-ми часовой видеокурс по ПДД 2021, видеоразборы билетов, а также авторские комментарии к каждому вопросу билетов от ведущих педагогов РФ.

В разделе видеоуроки доступен просмотр видео (от одной до четырёх видеолекций) на каждую из тем курса подготовки водителей транспортных средств категорий А, В и М. После просмотра видеоурока, начиная с первой темы «Общие положения», можно перейти в раздел Билеты по темам. Присутствует возможность выполнять домашние задания - решать экзаменационные билеты на тему урока.

Всего в приложении 28 уроков по правилам дорожного движения, теоретическим основам оказания первой медицинской помощи, ответственности водителя. Тебя имеются бонус уроки, среди которых: Психофизиологические основы деятельности водителей, устройство автомобиля, правильная посадка водителя, разборы экзаменационных билетов ПДД.

Основные возможности приложения Рули Онлайн. Билеты ПДД 2021:⠀⠀⠀