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Рули Онлайн. Билеты ПДД 2021 для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Тесты, проверка знаний - Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,63 Мб
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Рули Онлайн. Билеты ПДД 2021 - приложение для изучения правил дорожного движения, которое включает в себя 8-ми часовой видеокурс по ПДД 2021, видеоразборы билетов, а также авторские комментарии к каждому вопросу билетов от ведущих педагогов РФ.

В разделе видеоуроки доступен просмотр видео (от одной до четырёх видеолекций) на каждую из тем курса подготовки водителей транспортных средств категорий А, В и М. После просмотра видеоурока, начиная с первой темы «Общие положения», можно перейти в раздел Билеты по темам. Присутствует возможность выполнять домашние задания - решать экзаменационные билеты на тему урока.

Всего в приложении 28 уроков по правилам дорожного движения, теоретическим основам оказания первой медицинской помощи, ответственности водителя. Тебя имеются бонус уроки, среди которых: Психофизиологические основы деятельности водителей, устройство автомобиля, правильная посадка водителя, разборы экзаменационных билетов ПДД.

Основные возможности приложения Рули Онлайн. Билеты ПДД 2021:⠀⠀⠀

  • Все билеты ПДД онлайн 2021 (категории А, А1, В, М). Билеты со всеми изменениями и как на экзамене в ГИБДД с авторскими комментариями.
  • Тренажер экзамена в ГИБДД по новым правилам. Режим экзамена в ГИБДД максимально приближен к реальным условиям.
  • Тренажер внутреннего экзамена в автошколе (60 случайных вопросов, можно сделать 2 ошибки, 5 дополнительных вопросов за ошибку).
  • 800 официальных экзаменационных вопросов ПДД с комментариями и ссылками на актуальные пункты ПДД.
  • Удобная статистика и режим работы над ошибками.
  • Актуальные ПДД 2021 с иллюстрациями.
  • Протокол усвоения материала для отправки в свою автошколу.
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