Уголки для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Максим Хорин
|Категория:
|Шахматы, шашки, нарды
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 909 | Статистика
|Размер:
|3,56 Мб
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Уголки - известная всем из детства настольная игра, в которой надо переправить своих фишки из одного угла игрового поля в другой быстрее своего соперника. В этой компьютерной реализации может участвовать не только 2 игрока (классический вариант), но и сразу 4: в этом случае игровое поле увеличивается до размеров 10х10, а не обычные 8х8.
Правила просты: игроки действуют поочередно, во время хода фишку можно переместить на соседнюю свободную клетку, либо перепрыгнуть через соседнюю занятую клетку на пустующую за ней. Количество последовательных прыжков неограниченно. Перепрыгивать можно как через свои, так и через чужие фишки. Побеждает тот, кто быстрее переставит свои фишки в дом на противоположном углу доски.
Здесь Вы найдете 2 версии игры: Уголки и Халма. Отличие этих разновидностей в начальных стартовых позициях и различии возможных ходов:
- В Уголках фишки перемещаются только по горизонтали и вертикали.
- В Халме можно ходить по горизонтали, вертикали и диагонали.
Управление в игре простое, все делается только мышкой. Так что играйте в Уголки, планируйте свои ходы и получайте удовольствие от побед.
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Отзывы о программе Уголки
(ерж про Уголки 3.0.50 [24-03-2015]
Скачаю, если будет предложена портативная версия игры.
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