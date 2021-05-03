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Симпатичные Звери Живые Обои для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):3 / 1 042 | Статистика
Размер:13 Мб
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Симпатичные Звери Живые Обои скриншот № 2
Симпатичные Звери Живые Обои скриншот № 3
Симпатичные Звери Живые Обои скриншот № 4

Симпатичные Звери Живые Обои – коллекция HD-фотографий со щенками, котятами, лисой, пандой и другими милыми животными. Установит обои можно по классической схеме: Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Милые звери живые обои. Особенности приложения:

  • эффект живой воды, который имитирует падение капель на водную поверхность, волны на воде и водную рябь (эффект капель воды / эффект волн);
  • анимированный дождь;
  • эффект запотевшего стекла;
  • малый расход батареи при выключенном экране;
  • оптимизация для смартфонов и планшетов.
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скачать Симпатичные Звери Живые ОбоиСимпатичные Звери Живые Обои 1.0.2

Симпатичные Звери Живые Обои – коллекция HD-фотографий со щенками, котятами, лисой, пандой и другими милыми животными...

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