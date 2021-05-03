Отзывов о программе Симпатичные Звери Живые Обои 1.0.7 пока нет, можете добавить...

Симпатичные Звери Живые Обои – коллекция HD-фотографий со щенками, котятами, лисой, пандой и другими милыми животными. Установит обои можно по классической схеме: Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Милые звери живые обои. Особенности приложения:

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