Симпатичные Звери Живые Обои для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Live Wallpapers 3D
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 1 042 | Статистика
|Размер:
|13 Мб
|СКАЧАТЬ
Симпатичные Звери Живые Обои – коллекция HD-фотографий со щенками, котятами, лисой, пандой и другими милыми животными. Установит обои можно по классической схеме: Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Милые звери живые обои. Особенности приложения:
- эффект живой воды, который имитирует падение капель на водную поверхность, волны на воде и водную рябь (эффект капель воды / эффект волн);
- анимированный дождь;
- эффект запотевшего стекла;
- малый расход батареи при выключенном экране;
- оптимизация для смартфонов и планшетов.
ТОП-сегодня раздела "Животные"
Симпатичные Звери Живые Обои 1.0.2
Симпатичные Звери Живые Обои – коллекция HD-фотографий со щенками, котятами, лисой, пандой и другими милыми животными...
Отзывы о программе Симпатичные Звери Живые Обои
Admin
Отзывов о программе Симпатичные Звери Живые Обои 1.0.7 пока нет, можете добавить...