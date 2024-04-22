Обои с животными - приложение, предлагающее тысячи отборных обоев с изображениями животных, разработанных командой 7Fon. Все обои проходят строгую фильтрацию перед публикацией, обеспечивая высокое качество изображений. Каждое изображение подбирается индивидуально для вашего устройства, гарантируя идеальное соответствие размерам экрана вашего телефона или планшета.

В приложении представлены сотни разновидностей живых существ, включая диких зверей, подводный мир, птиц, насекомых и домашних животных, разделенных на 35 категорий для удобства поиска. Также доступен удобный поиск по тегам и цвету, облегчающий выбор подходящих обоев.

Основные возможности приложения "Обои с животными":