Обои с животными для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|7Fon Wallpapers
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|17.89 Мб
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Обои с животными - приложение, предлагающее тысячи отборных обоев с изображениями животных, разработанных командой 7Fon. Все обои проходят строгую фильтрацию перед публикацией, обеспечивая высокое качество изображений. Каждое изображение подбирается индивидуально для вашего устройства, гарантируя идеальное соответствие размерам экрана вашего телефона или планшета.
В приложении представлены сотни разновидностей живых существ, включая диких зверей, подводный мир, птиц, насекомых и домашних животных, разделенных на 35 категорий для удобства поиска. Также доступен удобный поиск по тегам и цвету, облегчающий выбор подходящих обоев.
Основные возможности приложения "Обои с животными":
- Более 20 тысяч отборных обоев с животными в HD и 4K качестве.
- Регулярное обновление каталога с ручной сортировкой.
- Поддержка экранов всех разрешений.
- Сортировка картинок по дате, рейтингу и популярности.
- Поиск картинок по тегам и цвету.
- Возможность скачивания картинок для отложенной установки.
- Сохранение картинок на SD-карту и в галерею.
- Кадрирование картинки перед установкой.
- Установка обоев на экран блокировки.
- Автоматическая смена заставки с заданным интервалом (живые обои).
- Уведомления о лучших картинках дня и недели с животными.
- Красивый дизайн в стиле Android O.
- Настройка качества обоев и превью для экономии трафика.
- Минимальное потребление ресурсов и батареи.
- Компактный размер приложения и полная бесплатность.
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