SterJo Instagram Password Finder - небольшая и простая в использовании программа, разработанная для восстановления забытого пароля учетной записи Instagram, которая была сохранена в веб-браузерах.

Приложение в состоянии восстановить данные для входа, хранящиеся в Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera.

Интерфейс программы достаточно прост: главное окно отображает подробную информацию о каждой учетной записи, которые могут быть скопированы в буфер обмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не Instagram password hacker и не взломщик паролей, инструмент может быть использован только для восстановления собственного забытого логина Instagram, хранящегося в веб-браузере.

скачать Advanced Archive Password RecoveryAdvanced Archive Password Recovery 4.66.266

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...

скачать KeePassKeePass 2.60

KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...

скачать Advanced RAR Password RecoveryAdvanced RAR Password Recovery 1.53

Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она...

скачать KeePassXCKeePassXC 2.6.6 / 2.7.10

Кроссплатформенный менеджер паролей с открытым исходным кодом, благодаря которому можно...

скачать Advanced PDF Password RecoveryAdvanced PDF Password Recovery 5.5

Advanced PDF Password Recovery (APDFPR) – программа, позволяющая расшифровывать PDF-файлы, защищенные паролем, либо имеющие ограничения, предусмотренные форматом PDF...

скачать WirelessKeyViewWirelessKeyView 2.23

WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...

