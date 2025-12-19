SterJo Instagram Password Finder для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SterJo Software
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 952 | Статистика
|Размер:
|1.03 Мб
SterJo Instagram Password Finder - небольшая и простая в использовании программа, разработанная для восстановления забытого пароля учетной записи Instagram, которая была сохранена в веб-браузерах.
Приложение в состоянии восстановить данные для входа, хранящиеся в Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera.
Интерфейс программы достаточно прост: главное окно отображает подробную информацию о каждой учетной записи, которые могут быть скопированы в буфер обмена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это не Instagram password hacker и не взломщик паролей, инструмент может быть использован только для восстановления собственного забытого логина Instagram, хранящегося в веб-браузере.
