SterJo Instagram Password Finder - небольшая и простая в использовании программа, разработанная для восстановления забытого пароля учетной записи Instagram, которая была сохранена в веб-браузерах.

Приложение в состоянии восстановить данные для входа, хранящиеся в Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera.

Интерфейс программы достаточно прост: главное окно отображает подробную информацию о каждой учетной записи, которые могут быть скопированы в буфер обмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не Instagram password hacker и не взломщик паролей, инструмент может быть использован только для восстановления собственного забытого логина Instagram, хранящегося в веб-браузере.