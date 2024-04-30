Страны мира - отличная возможность не только выучить «на зубок» все страны мира, но и проверить свои знания в нескольких игровых режимах, выполненных в форме викторины.

С помощью приложения можно узнать какой у страны национальный флаг, денежная единица, государственный язык, форма правления, столица, занимаемая территория, количество и плотность населения, а также Интернет-домен и телефонный код.

Кроме этого из окна программы можно перейти на страницу описания выбранной страны в Википедии или посмотреть ее расположение на мировой карте. Присутствует возможность сортировать страны по континентам. Имеется встроенный поиск. Полученные знания можно проверить в нескольких игровых режимах (Спринт, Столица и Флаг).

Основные возможности программы Страны мира: