Страны мира для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:География - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 956 | Статистика
Размер:7.46 Мб
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Страны мира скриншот № 4

Страны мира - отличная возможность не только выучить «на зубок» все страны мира, но и проверить свои знания в нескольких игровых режимах, выполненных в форме викторины.

С помощью приложения можно узнать какой у страны национальный флаг, денежная единица, государственный язык, форма правления, столица, занимаемая территория, количество и плотность населения, а также Интернет-домен и телефонный код.

Кроме этого из окна программы можно перейти на страницу описания выбранной страны в Википедии или посмотреть ее расположение на мировой карте. Присутствует возможность сортировать страны по континентам. Имеется встроенный поиск. Полученные знания можно проверить в нескольких игровых режимах (Спринт, Столица и Флаг).

Основные возможности программы Страны мира:

  • Актуальная информация по 195 странам мира.
  • Три игровых режима в форме викторины.
  • Встроенный поиск.
  • Сортировка стран по континентам.
  • Возможность перехода на страницу описания страны в Википедии.
  • Просмотр расположения страны на мировой карте.
Что нового в Страны мира 3.6.0?
  • Исправления ошибок и улучшения приложений.
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