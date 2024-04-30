Страны мира для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|droidti
|Категории:
|География - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 956 | Статистика
|Размер:
|7.46 Мб
|СКАЧАТЬ
Страны мира - отличная возможность не только выучить «на зубок» все страны мира, но и проверить свои знания в нескольких игровых режимах, выполненных в форме викторины.
С помощью приложения можно узнать какой у страны национальный флаг, денежная единица, государственный язык, форма правления, столица, занимаемая территория, количество и плотность населения, а также Интернет-домен и телефонный код.
Кроме этого из окна программы можно перейти на страницу описания выбранной страны в Википедии или посмотреть ее расположение на мировой карте. Присутствует возможность сортировать страны по континентам. Имеется встроенный поиск. Полученные знания можно проверить в нескольких игровых режимах (Спринт, Столица и Флаг).
Основные возможности программы Страны мира:
- Актуальная информация по 195 странам мира.
- Три игровых режима в форме викторины.
- Встроенный поиск.
- Сортировка стран по континентам.
- Возможность перехода на страницу описания страны в Википедии.
- Просмотр расположения страны на мировой карте.
- Исправления ошибок и улучшения приложений.
Мобильный географический атлас для смартфонов и планшетов под управлением Android,...
Викторина Столицы стран мира 3.0.18
Викторина Столицы стран мира – викторина поможет запомнить все существующие столицы в...
Страны мира – игра содержит описание 195 стран мира с такими подробностями, как флаг,...
Отзывы о программе Страны мира
Admin
Отзывов о программе Страны мира 3.6.0 пока нет, можете добавить...