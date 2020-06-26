1А: Животные и их детеныши 1.0.8 для Android
1А: Животные и их детеныши - детское обучающее приложение об основных домашних животных и их детёнышах, которые должен будет изучить Ваш малыш
Бозон Хиггса: Что это? 1.0.1 для Android
Бозон Хиггса: Что это? - приложение для устройств на платформе Android, которое содержит краткую и доступную информацию о бозоне Хиггса. Также в программе
Физиогномика 1.1 для Android
Физиогномика - приложение для Android, с помощью которого можно буквально читать лица людей, получая массу полезной информации про интересующего Вас человека
1А: Часы и время для детей 1.0.7 для Android
1А: Часы и время для детей - образовательное приложение для Android, которое в легкой игровой форме поможет Вашему малышу узнать из каких элементов состоят
Таблица умножения для детей 1.1.3 для Android
Таблица умножения для детей - приложение в игровой форме позволит Вашим малышам освоить таблицу умножения. В разных режимах ребенок сможет в интерактивной форме
Lingo games - Learn English 1.1.9 для Android
Lingo games - Learn English – симбиоз игры и обучающего приложения. Играючи, вы научитесь новым словам и укрепите лексику. Выбирайте из 50 категорий, используйте 4