StudyGe для Android

StudyGe 1.8.2 для Android

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Описание StudyGe 1.8.2 для AndroidОписание   Скачать StudyGe 1.8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (33,59 Мб) Скриншоты StudyGe 1.8.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика StudyGe 1.8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о StudyGe 1.8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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StudyGe - приложение, которое в игровой форме позволяет легко запомнить, где находится та или иная страна, какой у нее флаг, какая столица и пр., а также улучшить свои знания по географии. Можно просто использовать это приложения как настольный глобус, на котором вы найдете много информации о странах, например их флаги и столицы.

Это приложение ориентировано на пользователей любого возраста и отлично подойдет детям, и поможет им развить многие полезные навыки, а также повысит их успеваемость в школе. Также игра поможет в сдачи таких школьных экзаменов, как огэ и егэ. За правильные ответы вы будете получать достижения. Также можно будет посоревноваться в знании географии с другими игроками.

Основные возможности StudyGe:

  • подробная политическая карта (атлас) мира;
  • страны мира и их столицы;
  • флаги стран мира;
  • язык, на котором разговаривают в данной стране;
  • население страны;
  • валюта страны;
  • форма правления.
StudyGe
StudyGe
StudyGe
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - География
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Отзывы о программе StudyGe

Admin

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