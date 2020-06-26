StudyGe - приложение, которое в игровой форме позволяет легко запомнить, где находится та или иная страна, какой у нее флаг, какая столица и пр., а также улучшить свои знания по географии. Можно просто использовать это приложения как настольный глобус, на котором вы найдете много информации о странах, например их флаги и столицы.

Это приложение ориентировано на пользователей любого возраста и отлично подойдет детям, и поможет им развить многие полезные навыки, а также повысит их успеваемость в школе. Также игра поможет в сдачи таких школьных экзаменов, как огэ и егэ. За правильные ответы вы будете получать достижения. Также можно будет посоревноваться в знании географии с другими игроками.

Основные возможности StudyGe: