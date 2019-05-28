EMCO MSI Package Builder - отличный редактор для разработчиков программного обеспечения, предназначенный для легкого и быстрого создания пакетов MSI. Программа содержит мощные функции качественного построения и редактирования MSI-сборки.

EMCO MSI Package Builder позволяет создавать MSI двумя способами:

автоматически с помощью технологии технологии отслеживания изменений,

в ручном режиме с помощью грамотно продуманного пошагового визуального редактора.

Кроме этого, приложение может использоваться для упаковки и конвертирования установщиков EXE, преобразовывая их в MSI-пакет для более удобной инсталляции. Это, кстати, позволяет системным администраторам удаленно выполнять установку таких сборок на компьютеры пользователей (нужны дополнительно инструменты удаленного администрирования).

Конечно, программа EMCO MSI Package Builder ориентирована в первую очередь на разработчиков ПО и требует определенных знаний в этой области. Однако, если такие знания имеются, то создание собственных MSI-пакетов превратится в достаточно простую процедуру, не заняв у Вас много времени.