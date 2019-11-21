Мини-Гараж - простая и удобная программа для автоматизации работы небольших автосервисов, автомастерских, СТО и т.д. Тут можно быстро составлять заказы-наряды, вести полный учет услуг автосервиса, отслеживать статус заказа деталей, организовать базу отремонтированных авто с полным описанием выполненных работ и т.д.

С этой программой учет работ, расхода запчастей, этапов выполнения заказа-наряда, подсчет количества нормо-часов и другие сопутствующие ремонту и обслуживанию автомобилей операции будут выполняться и формироваться в несколько простых действий.

Основные возможности приложения:

Удобное и простое составление заказов-нарядов

Учет этапов выполнения работ и оплат для каждого заказа-наряда

Отслеживание статуса заказа деталей, местоположения авто, уведомлений для клиентов

"Привязка" работ, деталей сразу к нескольким моделям авто

Фильтрация запчастей и работ по моделям машин

Печать заказа-наряда в профессиональном виде

Автоматический подсчет количества нормо-часов в заказе-наряде

Несколько категорий цен для работ и запчастей

Учет цен в двух валютах (для деталей и материалов)

Учет цен в рублях и в нормо-часах (для работ)

Печать прайс-листов и многое другое

Не более 100 заказов-нарядов