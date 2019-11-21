Мини-Гараж для Windows

Мини-Гараж 2.0

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Описание Мини-Гараж 2.0Описание   Скачать Мини-Гараж 2.0СКАЧАТЬ (5,13 Мб) Скриншоты Мини-Гараж 2.0Скриншоты (5)   Статистика Мини-Гараж 2.0Статистика   Отзывы о Мини-Гараж 2.0Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Мини-Гараж - простая и удобная программа для автоматизации работы небольших автосервисов, автомастерских, СТО и т.д. Тут можно быстро составлять заказы-наряды, вести полный учет услуг автосервиса, отслеживать статус заказа деталей, организовать базу отремонтированных авто с полным описанием выполненных работ и т.д.

С этой программой учет работ, расхода запчастей, этапов выполнения заказа-наряда, подсчет количества нормо-часов и другие сопутствующие ремонту и обслуживанию автомобилей операции будут выполняться и формироваться в несколько простых действий.

Основные возможности приложения:

  • Удобное и простое составление заказов-нарядов
  • Учет этапов выполнения работ и оплат для каждого заказа-наряда
  • Отслеживание статуса заказа деталей, местоположения авто, уведомлений для клиентов
  • "Привязка" работ, деталей сразу к нескольким моделям авто
  • Фильтрация запчастей и работ по моделям машин
  • Печать заказа-наряда в профессиональном виде
  • Автоматический подсчет количества нормо-часов в заказе-наряде
  • Несколько категорий цен для работ и запчастей
  • Учет цен в двух валютах (для деталей и материалов)
  • Учет цен в рублях и в нормо-часах (для работ)
  • Печать прайс-листов и многое другое
  • Не более 100 заказов-нарядов

Примечание. Бесплатная версия программы ограничена 2-мя позициями работ и 2-мя позициями деталей на один заказ-наряд. Кроме того, доступно не более 100 заказов-нарядов. Для начала работы с приложением нужно пройти бесплатную регистрацию: указать страну, город и адрес электронной почты, на который придет пароль активации.

Что нового в Мини-Гараж 2.0?
  • Запрос на выход без сохранения заказа-наряда/накладной при нажатии Esc или кнопки Отмена в случае, если перечень документа был изменен.
  • Исправлена ошибка: не работал импорт краткого и полного описания работы/детали из excel.
  • Исправлена ошибка: не работал импорт страны происхождения и ее кода из Excel.
  • Вызов календаря в поле "Дата документа" при двойном клике мышкой.
Мини-Гараж
Мини-Гараж
Мини-Гараж
Мини-Гараж
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 513
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Транспорт
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Отзывы о программе Мини-Гараж

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