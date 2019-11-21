Мини-Гараж - простая и удобная программа для автоматизации работы небольших автосервисов, автомастерских, СТО и т.д. Тут можно быстро составлять заказы-наряды, вести полный учет услуг автосервиса, отслеживать статус заказа деталей, организовать базу отремонтированных авто с полным описанием выполненных работ и т.д.
С этой программой учет работ, расхода запчастей, этапов выполнения заказа-наряда, подсчет количества нормо-часов и другие сопутствующие ремонту и обслуживанию автомобилей операции будут выполняться и формироваться в несколько простых действий.
Основные возможности приложения:
- Удобное и простое составление заказов-нарядов
- Учет этапов выполнения работ и оплат для каждого заказа-наряда
- Отслеживание статуса заказа деталей, местоположения авто, уведомлений для клиентов
- "Привязка" работ, деталей сразу к нескольким моделям авто
- Фильтрация запчастей и работ по моделям машин
- Печать заказа-наряда в профессиональном виде
- Автоматический подсчет количества нормо-часов в заказе-наряде
- Несколько категорий цен для работ и запчастей
- Учет цен в двух валютах (для деталей и материалов)
- Учет цен в рублях и в нормо-часах (для работ)
- Печать прайс-листов и многое другое
- Не более 100 заказов-нарядов
Примечание. Бесплатная версия программы ограничена 2-мя позициями работ и 2-мя позициями деталей на один заказ-наряд. Кроме того, доступно не более 100 заказов-нарядов. Для начала работы с приложением нужно пройти бесплатную регистрацию: указать страну, город и адрес электронной почты, на который придет пароль активации.