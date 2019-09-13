Ummy Video Downloader – это действительно простая и удобная программа, которая поможет вам сохранить видеоролики с YouTube за считанные секунды. Как только вы скопируете URL понравившегося видео на сайте Youtube, ссылка автоматически появится в интерфейсе приложения, так что вам нужно всего лишь выбрать качество видео и нажать на кнопку для начала загрузки.

Кроме того, это приложение позволяет скачивать музыку в формате MP3 с Youtube. Если Вы не нуждаетесь в видеоряде, Вы можете использовать Ummy Video Downloader для создания собственной музыкальной библиотеки. Скачиваемые файлы можно сохранять в любой папке на локальном компьютере.