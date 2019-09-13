Ummy Video Downloader 1.68 для Mac
Ummy Video Downloader – простое приложение, с помощью которого можно быстро и легко сохранить на ПК понравившийся видеоролик с сервиса YouTube. Также программа
Tomato Torrent 1.5.1 для Mac
Tomato Torrent – менеджер закачек файлов для Mac OS в файлообменных сетях Torrent
Folx 5.2 для Mac
Folx - отличный бесплатный менеджер закачек и торрент клиент для Mac OS X. Позволяет скачивать файлы на большой скорости сразу в несколько потоков, автоматически
iGetter 2.9 для Mac
iGetter - менеджер закачек файлов из Интернета для Mac OS. iGetter позволяет возобновлять прерванные закачки при подключении к интернету, помогает организовать
SiteSucker 2.0.1 для Mac
SiteSucker – полезная программа для Mac OS предназначенная для закачки сайтов на жесткий диск. Достаточно ввести URL и указать папку, в которой будут храниться все
YouTube Downloader+ 1.8 для Mac
YouTube Downloader+ - утилита простая, но свою работу выполняет хорошо и быстро, а именно - скачивает указанные вами ролики с сервиса youtube в указанную папку