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Ummy Video Downloader 1.10.3.2
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4.26 из 5, всего оценок - 155
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- Рейтинг программы - 4.26 из 5
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Ummy Video Downloader - отличный инструмент для скачивания на свой компьютер абсолютно любого видеоролика с популярнейшего медиапортала YouTube. Программа может сохранить на ПК непосредственно сам видеоклип, но при необходимости доступно загрузить только аудиодорожку, после чего в любое время и уже без доступа в интернет можно наслаждаться любимыми видео или музыкой в хорошем качестве.
Интерфейс приложения очень лаконичен, не содержит лишних установок и настроек, поэтому и работать с ним очень просто. Для скачивания нужно скопировать в YouTube его ссылку и вставить в главном окне программы в специальную строку. После этого определите нужный для сохранения формат и нажмите "Скачать" - все остальное Ummy Video Downloader сделает сам. Определенно, с этим инструментом скачивать видеоклипы YouTube становится проще некуда.
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Отзывы о программе Ummy Video Downloader
DedMazai про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [02-02-2019]
всё это туфта.
Скачивает быстро вот это.
по одному видео и плейлисты кучей с выбором.
4K Video Downloader
2 | 6 | Ответить
В.С. про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [11-01-2019]
Почему то очень упала скорость загрузки. При моём 100 Мбитном инете, скорость была 70-90 Мбит/с, а стало 5-7. Файл весом в гиг скачивается целую вечность.
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Энтони про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [08-01-2019]
Как это так у вас получается? На Офф сайте версия 1.10.3.0 а у вас тут уже 1.10.3.1! Дешевая замануха.
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Крит в ответ Энтони про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [17-01-2019]
А ты скачай и проверь. Причем без разницы откуда, с сайта разрабов или с серверов софтпортала, версия одна и та же 1.10.3.1.
И в след. раз не делай громких заявлений!
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дфрья королева вконтак198 про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [24-12-2018]
Rising antivirus : Malware.Heuristic!ET#89%
(CLOUD)обнаруженно SHA-256
624783cbd3d382706ae8dfae11069fc5641c9c78ab875e5d72d8bf84e0b04a62 Не работает эта версия на
Microsoft Windows XP даже на последнем SP3 пишет вы можете бесплатно скачать 0 файлов.
Пополнить счёт 5 евро в месяц и знак ?Для скачивания любого видеоролика ищите плагины на
сайтах разработчиков браузеров просмотра интернета, которыми вы пользуетесь. У них вообще все
подключаемые дополнения проходят проверку как на совместимость с браузером, так и на
отсутствие вредоносного кода. Загружаю старые версии этой программы на проверку, так они
работают, но пока не обновятся или программно не выключишь свой компьютер(PC).VirusTotal -
говорит, что файл содержит Suspicious_GEN Запускает с десяток загрузок одного и того же
видеофайла размером в крошечные 50 кб. Закачиваемое видео собственно остается на сайте его же
размещения.Касперский антивирус пишет - легальная программа которая может быть использована злоумышленником для нанесения вреда компьютеру, так же постоянно загружает doubleclick.net, что очень сказывается на тачпаде ноутбука.Шаг 1. Открываем установленный на компьютере Ummy Video Downloader и копируем в строку ввода URL страницы на YouTube, откуда планируется скачать видео. Шаг 2. Ummy Video Downloader сам распознает, какой файл по ссылке нужно скачать, и предлагает все доступные для загрузки варианты форматов файла. Сделайте пожалуйста так, что бы с помощью этой программы можно было скачивать с rutube.ru
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Александр про Ummy Video Downloader 1.10.3.0 [04-12-2018]
Долгое время использовал эту программу и был рад. Потом что-то случилось (думаю, ютьюб не дремлет и ставит палки в колеса) и скорость скачивания начала стремиться к нулю, использовать стало просто невозможно. Пришлось искать альтернативу. 4KVideoDownloader оказался, в принципе, единственной нормальной. Но он медленный, тормознутый (очень), много неудобств. И вот, сейчас, спустя почти три года, загрузил новую версию, запустил и - о радость - отлично работает. Удобно, быстро, без заморочек.
Огромное спасибо создателям!
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