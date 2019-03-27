Ummy Video Downloader для Windows

Ummy Video Downloader 1.10.3.2

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Описание Ummy Video Downloader 1.10.3.2Описание   Скачать Ummy Video Downloader 1.10.3.2СКАЧАТЬ (37,3 Мб) Скриншоты Ummy Video Downloader 1.10.3.2Скриншоты (3)   Статистика Ummy Video Downloader 1.10.3.2Статистика   Отзывы о Ummy Video Downloader 1.10.3.2Отзывы (87)  
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4.26 из 5, всего оценок - 155
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
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Ummy Video Downloader - отличный инструмент для скачивания на свой компьютер абсолютно любого видеоролика с популярнейшего медиапортала YouTube. Программа может сохранить на ПК непосредственно сам видеоклип, но при необходимости доступно загрузить только аудиодорожку, после чего в любое время и уже без доступа в интернет можно наслаждаться любимыми видео или музыкой в хорошем качестве.

Интерфейс приложения очень лаконичен, не содержит лишних установок и настроек, поэтому и работать с ним очень просто. Для скачивания нужно скопировать в YouTube его ссылку и вставить в главном окне программы в специальную строку. После этого определите нужный для сохранения формат и нажмите "Скачать" - все остальное Ummy Video Downloader сделает сам. Определенно, с этим инструментом скачивать видеоклипы YouTube становится проще некуда.

Ummy Video Downloader
Ummy Video Downloader
Ummy Video Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)66 / 106 353
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Ummy Video Downloader

DedMazai про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [02-02-2019]

всё это туфта.
Скачивает быстро вот это.
по одному видео и плейлисты кучей с выбором.
4K Video Downloader
2 | 6 | Ответить

В.С. про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [11-01-2019]

Почему то очень упала скорость загрузки. При моём 100 Мбитном инете, скорость была 70-90 Мбит/с, а стало 5-7. Файл весом в гиг скачивается целую вечность.
1 | | Ответить

Энтони про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [08-01-2019]

Как это так у вас получается? На Офф сайте версия 1.10.3.0 а у вас тут уже 1.10.3.1! Дешевая замануха.
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Крит в ответ Энтони про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [17-01-2019]

А ты скачай и проверь. Причем без разницы откуда, с сайта разрабов или с серверов софтпортала, версия одна и та же 1.10.3.1.
И в след. раз не делай громких заявлений!
2 | | Ответить

дфрья королева вконтак198 про Ummy Video Downloader 1.10.3.1 [24-12-2018]

Rising antivirus : Malware.Heuristic!ET#89%
(CLOUD)обнаруженно SHA-256
624783cbd3d382706ae8dfae11069fc5641c9c78ab875e5d72d8bf84e0b04a62 Не работает эта версия на
Microsoft Windows XP даже на последнем SP3 пишет вы можете бесплатно скачать 0 файлов.
Пополнить счёт 5 евро в месяц и знак ?Для скачивания любого видеоролика ищите плагины на
сайтах разработчиков браузеров просмотра интернета, которыми вы пользуетесь. У них вообще все
подключаемые дополнения проходят проверку как на совместимость с браузером, так и на
отсутствие вредоносного кода. Загружаю старые версии этой программы на проверку, так они
работают, но пока не обновятся или программно не выключишь свой компьютер(PC).VirusTotal -

говорит, что файл содержит Suspicious_GEN Запускает с десяток загрузок одного и того же

видеофайла размером в крошечные 50 кб. Закачиваемое видео собственно остается на сайте его же
размещения.Касперский антивирус пишет - легальная программа которая может быть использована злоумышленником для нанесения вреда компьютеру, так же постоянно загружает doubleclick.net, что очень сказывается на тачпаде ноутбука.Шаг 1. Открываем установленный на компьютере Ummy Video Downloader и копируем в строку ввода URL страницы на YouTube, откуда планируется скачать видео. Шаг 2. Ummy Video Downloader сам распознает, какой файл по ссылке нужно скачать, и предлагает все доступные для загрузки варианты форматов файла. Сделайте пожалуйста так, что бы с помощью этой программы можно было скачивать с rutube.ru
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Александр про Ummy Video Downloader 1.10.3.0 [04-12-2018]

Долгое время использовал эту программу и был рад. Потом что-то случилось (думаю, ютьюб не дремлет и ставит палки в колеса) и скорость скачивания начала стремиться к нулю, использовать стало просто невозможно. Пришлось искать альтернативу. 4KVideoDownloader оказался, в принципе, единственной нормальной. Но он медленный, тормознутый (очень), много неудобств. И вот, сейчас, спустя почти три года, загрузил новую версию, запустил и - о радость - отлично работает. Удобно, быстро, без заморочек.
Огромное спасибо создателям!
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