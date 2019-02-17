Monitor CRM – программа для оптимизации коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача, которую решает CRM-система Monitor - автоматизация управления лояльностью клиентов и, как следствие, увеличение количества продаж. Включает не только "классический" CRM-функционал, но и модули анализа данных и построения гибких отчетов. Используя все данные системы, пользователь может сам построить любой отчет и проанализировать данные всего несколькими кликами мыши.

Может использоваться в всех подразделениях коммерческих предприятий различных отраслей и масштаба деятельности, которые участвуют в коммерческой деятельности: в отделе продаж, снабжения, маркетинга, логистики, в сервисных службах и т.д. Пользователями Monitor CRM являются менеджеры всех уровней, принимающие решения по коммерческим вопросам.

Возможности: