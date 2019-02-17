Monitor CRM для Windows

Monitor CRM 4.0.37.1

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Описание Monitor CRM 4.0.37.1Описание   Скачать Monitor CRM 4.0.37.1СКАЧАТЬ (38,54 Мб) Скриншоты Monitor CRM 4.0.37.1Скриншоты (15)   Статистика Monitor CRM 4.0.37.1Статистика   Отзывы о Monitor CRM 4.0.37.1Отзывы (16)  
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4.25 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Monitor CRM – программа для оптимизации коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача, которую решает CRM-система Monitor - автоматизация управления лояльностью клиентов и, как следствие, увеличение количества продаж. Включает не только "классический" CRM-функционал, но и модули анализа данных и построения гибких отчетов. Используя все данные системы, пользователь может сам построить любой отчет и проанализировать данные всего несколькими кликами мыши.

Может использоваться в всех подразделениях коммерческих предприятий различных отраслей и масштаба деятельности, которые участвуют в коммерческой деятельности: в отделе продаж, снабжения, маркетинга, логистики, в сервисных службах и т.д. Пользователями Monitor CRM являются менеджеры всех уровней, принимающие решения по коммерческим вопросам. 

Возможности:

  • Ведение подробной карточки контрагента, включая подробную информацию обо всех сделках, контактах, а также о сотрудниках организации.
  • Добавление собственных произвольных полей и характеристик для товаров, клиентов и документов с использованием их в бизнес-логике и аналитике.
  • Формирование всей цепочки документов, как первичных, так и внутренних и обмен ими с учетной системой (1С).
  • Встроенный редактор печатных форм позволяет создавать любые отчеты и документы.
  • Ведение сложных прайс-листов со многими параметрами. Автоматическая подстановка цен.
  • Гибкий механизм формирования скидок, в том числе, автоматическое предоставление скидки в зависимости от параметров клиента.
  • Встроенная интеграция с 1С, а также другими учетными системами (БЭСТ, Парус) позволяет CRM-системе обмениваться первичными документами с бухгалтерией, а также синхронизировать справочники (контрагенты, товары и пр.).
  • Гибкий механизм настройки бизнес-процессов (проектов).
  • Индивидуальная и групповая настройка прав доступа и интерфейсов для пользователей.
  • Встроенный почтовый клиент и модуль e-mail рассылки.
  • Обмен данными со стандартными источниками (Excel, SQL и пр.).
  • Звонки из CRM-системы через SIP-интерфейс.
  • Отправка СМС и осуществление СМС-рассылок.
  • Отображение клиентов на карте (MosMap и Яндекс.Карты).
Что нового в Monitor CRM 4.0.37.1?
  • Аналитика по физ.лицам, новые возможности работы с почтой и с проектами.
Скриншоты Monitor CRM:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программыоднопользовательская
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 010
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Monitor CRM

Виталий про Monitor CRM 4.0.36.0 [29-01-2019]

Как пройти регистрацию в программе?
| 1 | Ответить

Михаил в ответ Виталий про Monitor CRM 4.0.36.0 [31-01-2019]

Виталий, что Вы имеете в виду под "регистрацией"?
Если перевод программы в коммерческий вариант, то надо обратиться к разработчикам. Напишите мне запрос на kmv@monitor-crm.ru
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Михаил в ответ Виталий про Monitor CRM 4.0.36.0 [01-02-2019]

Виталий, для регистрации и перевода программы в коммерческий вариант, обратитесь к разработчикам.
1 | | Ответить

Вопрос разработчикам про Monitor CRM 4.0.30.6 [20-10-2016]

Ограничения версии Free: Работа только в однопользовательском режиме с локальной базой данных.

Отсутствие модулей интеграции с учетными системами (Парус, БЭСТ и др.) - правильно ?
2 | 1 | Ответить

Михаил в ответ Вопрос разработчикам про Monitor CRM 4.0.30.6 [24-10-2016]

Да, именно так. Модули интеграции с учетными системами входят в поставку коммерческой версии. Но в бесплатном варианте можно загружать данные из Excel, SQL и ODBC-источников.
2 | | Ответить

спасибо с деревни про Monitor CRM 4.0.28.2 [04-10-2016]

Однопользовательская free версия хорошо работает в ОС Linux под Wine 1.8. Общая оценка за программу 5+. Дальнейших успехов разработчикам. Спасибо за ПО.
4 | | Ответить

moloko про Monitor CRM 4.0.28.2 [02-10-2016]

C флешки работает ?
1 | | Ответить

Михаил в ответ moloko про Monitor CRM 4.0.28.2 [03-10-2016]

Бесплатный однопользовательский вариант даже с флэшки может работать :)
Но для коммерческого нужен MS SQL.
3 | | Ответить

Елена про Monitor CRM 4.0.28.2 [08-09-2016]

Можно ли вашу программу настроить самостоятельно или нужны ваши специалисты?
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Михаил в ответ Елена про Monitor CRM 4.0.28.2 [08-09-2016]

Елена, настроить Monitor CRM для работы можно и самостоятельно, воспользовавшись видеоуроками на сайте http://support.monitor-crm.ru/manual.html
Кроме того, Вы можете обратиться за консультацией в техподдержку.
1 | | Ответить

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