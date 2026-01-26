Folder Guard - С помощью этой программы можно легко защитить информацию, которая хранится на жестком диске. Тем самым можно предотвратить несанкционированный доступ к компьютеру. Можно защитить папки и файлы, а также ввести авторизацию пользователей на компьютере.

Кроме этого, с помощью Folder Guard можно установить пароли для доступа к определенным папкам или к компьютеру в целом, ограничить доступ к Панели управления, запретить скачивать некоторые типы файлов из Интернета. Работать Folder Guard может как на одном компьютере, так и в сети.

В принципе, программа предназначена для защиты от несанкционированных действий не слишком опытных пользователей, так как, к примеру, запрет на загрузку файлов будет работать только в том случае, если для этого используются штатные средства броузера Internet Explorer.