Folder Guard для Windows
|Оценка:
|4.87/5 голосов - 112
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|26.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinAbility Software Corporation
|Категории:
|Защита данных - Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 74 215 | Статистика
|Размер:
|9.64 Мб
|СКАЧАТЬ
Folder Guard - С помощью этой программы можно легко защитить информацию, которая хранится на жестком диске. Тем самым можно предотвратить несанкционированный доступ к компьютеру. Можно защитить папки и файлы, а также ввести авторизацию пользователей на компьютере.
Кроме этого, с помощью Folder Guard можно установить пароли для доступа к определенным папкам или к компьютеру в целом, ограничить доступ к Панели управления, запретить скачивать некоторые типы файлов из Интернета. Работать Folder Guard может как на одном компьютере, так и в сети.
В принципе, программа предназначена для защиты от несанкционированных действий не слишком опытных пользователей, так как, к примеру, запрет на загрузку файлов будет работать только в том случае, если для этого используются штатные средства броузера Internet Explorer.
Отзывы о программе Folder Guard
quentin про Folder Guard 8.4 [29-11-2011]
Придумал комбинацию клавиш, включил невидимый режим, и теперь не могу открыть программу! Поначалу просто нажимал комбинацию и появлялось окно. Но вдруг комбинация перестала действовать! Что делать и как вернуть защищённые файлы?
6 | 27 | Ответить
ANTON про Folder Guard 8.3.1 [28-11-2010]
прога отличная но не могу переустановить винду как мне сказали из-за нее.удаление ничего не дало что делать не знаю.подскажите кто столкнулся с этой прблемой
6 | 17 | Ответить
Андрей в ответ ANTON про Folder Guard 9.1 [25-06-2014]
Прога ТОЛЬКО на защиту папок,файлов. Переустановка с ней ну никак не связана
6 | 6 | Ответить
-_Anti-Killer_- про Folder Guard 8.2 [23-08-2010]
Ета программа создана для Создания Пароля на папки и файлы и защиты от нежелательного вторжения в личные данные оч полезная прога но неставьте никогда дату своего рождения в пас (если забыли пароль можно просто снести и переустановить винду) никакими взломными свойствами она не обладает она создана для защиты данных.
6 | 6 | Ответить
Hammer про Folder Guard 8.2 [20-08-2010]
Да, господа... Вопросов куча, ответов ноль... Молодцы, продолжайте в том же духе. Пару норм комментов заметил, остальное - Имхо о себе... Программа служит только для домашнего использования. Любой хоть немного разбирающийся в ПО/компах человек сможет легко снять или обойти эту псевдозащиту. Чтобы произвести откат всего того, что эта прога наделала у Вас в компе, необходимо снять защиту в этой программе, после чего удалить программу из системы.
8 | 7 | Ответить
Rav_kz про Folder Guard 8.2 [16-06-2010]
Пздц.. Что за прога... Для чего имено.. В отзывах нашел в гугле для того чтобы сломать пароль с админа... просто пороль в компе.. без выхода в инет.. Что за тупые отзывы... Пздц все лопаты.
6 | 6 | Ответить