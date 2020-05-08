Linkbar - небольшое системное расширение, позволяющее вам создать произвольное количество дополнительных панелей задач с наиболее часто используемыми программами, ссылками, папками и т.д. Бывают ситуации, что одной рабочей панели недостаточно для размещения всех ваших приложений. В этом случае данный инструмент поможет решить такую ситуацию, предоставив возможность самостоятельно организовать новые панели задач.

Эта утилита портативна (не требует установки в систему), что позволяет использовать ее сразу после скачивания и распаковки архива. Запустив исполняемый файл, перед вами появится меню с запросом на создание новой панели: нужно указать место ее хранения на ПК и определиться с видимостью (для всех пользователей ПК или только текущего юзера). По умолчанию панель появится в верхней части экрана. Кликнув правой кнопкой мышки по панели, можно перейти в меню размещения элементов, создания новой и удаления текущей панели, отсортировать список и открыть окно свойств. Кстати, в свойствах можно изменить положение панели (сверху, снизу, справа, слева), отрегулировать размер значков и полей, расположение ярлыков (слева направо, сверху вниз), настроить автоскрытие и другие параметры.

Таким образом, вы сможете создать неограниченное количество панелей задач, что облегчит вашу работу и ускорит запуск самых нужных и используемых программ и сервисов.