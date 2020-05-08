Linkbar для Windows

Linkbar 1.6.8

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Описание Linkbar 1.6.8Описание   Скачать Linkbar 1.6.8СКАЧАТЬ (1,92 Мб) Скриншоты Linkbar 1.6.8Скриншоты (4)   Статистика Linkbar 1.6.8Статистика   Отзывы о Linkbar 1.6.8Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Linkbar - небольшое системное расширение, позволяющее вам создать произвольное количество дополнительных панелей задач с наиболее часто используемыми программами, ссылками, папками и т.д. Бывают ситуации, что одной рабочей панели недостаточно для размещения всех ваших приложений. В этом случае данный инструмент поможет решить такую ситуацию, предоставив возможность самостоятельно организовать новые панели задач.

Эта утилита портативна (не требует установки в систему), что позволяет использовать ее сразу после скачивания и распаковки архива. Запустив исполняемый файл, перед вами появится меню с запросом на создание новой панели: нужно указать место ее хранения на ПК и определиться с видимостью (для всех пользователей ПК или только текущего юзера). По умолчанию панель появится в верхней части экрана. Кликнув правой кнопкой мышки по панели, можно перейти в меню размещения элементов, создания новой и удаления текущей панели, отсортировать список и открыть окно свойств. Кстати, в свойствах можно изменить положение панели (сверху, снизу, справа, слева), отрегулировать размер значков и полей,  расположение ярлыков (слева направо, сверху вниз), настроить автоскрытие и другие параметры.

Таким образом, вы сможете создать неограниченное количество панелей задач, что облегчит вашу работу и ускорит запуск самых нужных и используемых программ и сервисов.

Linkbar
Linkbar
Linkbar
Linkbar
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 816
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ - Расширения
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Отзывы о программе Linkbar

Знаток про Linkbar 1.6.5 [08-05-2020]

Linkbar - не то что мне нужно
XLaunchpad - на вид интересная, но всё равно не то,что нужно
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