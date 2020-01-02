NetworkOpenedFiles для Windows

NetworkOpenedFiles 1.26

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Описание NetworkOpenedFiles 1.26Описание   Скачать NetworkOpenedFiles 1.26СКАЧАТЬ (69 Кб) Скриншоты NetworkOpenedFiles 1.26Скриншоты (1)   Статистика NetworkOpenedFiles 1.26Статистика   Отзывы о NetworkOpenedFiles 1.26Отзывы (0)  
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NetworkOpenedFiles - небольшая портативная утилита для отображения списка всех файлов, которые сейчас открыты на других компьютерах в общей сети. Для каждого такого расшаренного файла доступно его название, имя пользователя, имя компьютера, информация о разрешениях (чтение, запись, создание), блокировки, размер, атрибуты и другие данные.

Полученный список можно экспортировать в html-формат и использовать в будущем по усмотрению. В целом, все очень просто, но достаточно информативно - если хотите узнать кто и какой файл в общей сети использует, то эта программа сможет в этом помочь.

NetworkOpenedFiles
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 052
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Поиск данных
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Отзывы о программе NetworkOpenedFiles

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