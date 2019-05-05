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CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2
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CSS 3: учебник, задачник, справочник - оффлайн версия раздела CSS, который входит в состав учебника по основам web-программирования, с помощью которого вы сможете научиться самостоятельно создавать сайты. В разделе собраны учебные материалы для изучения основ каскадных таблиц стилей CSS.
Включает в себя:
- учебник с вопросами для самопроверки;
- перевод английских терминов;
- задачник с решениями;
- справочник по веб-программированию;
- статьи по веб-программированию.
Для доступа к оглавлению учебника, задачника или справочника выберите соответствующий пункт в нижнем навигационном меню.
Пункты Статьи и Ссылки ведут на соответствующие страницы сайта, которые во избежание закрытия текущей рабочей страницы можно открыть в новой вкладке браузера правой кнопкой мыши.
Для быстрого перехода в начало или конец текущей страницы воспользуйтесь стрелками перехода, которые появляются в левом боковом блоке сайта.
Советы по учебному процессу:
- Всегда набирайте код приводимых в учебниках примеров в редакторе. Подавляющую часть учебного времени вы должны проводить именно за набором кода.
- Не пренебрегайте вопросами в конце каждого параграфа, пусть они и несколько однотипны. Ведь отвечая на них вы сможете реально убедиться, что теоретическая часть нового материала была усвоена достаточно хорошо. Если вы затрудняетесь ответить на какой-то из вопросов, кликните по нему и после перехода в нужное место параграфа повторите требуемый материал еще раз.
- Обязательно учите приводимые в конце каждого параграфа английские слова. Нужно не только знать, как они пишутся, нужно еще и понимать, что они означают. И вообще, стать хорошим программистом без знания хотя бы основ английского языка врядли получится. Поэтому, если вы решили серьезно заняться программированием, параллельно начинайте совершенствовать свои языковые навыки.
- После изучения теоретического материала каждого параграфа приступайте к решению задач, закрепляя полученные знания на практике. Старайтесь решать задачи самостоятельно. И даже, если вы подсмотрели решение, закройте его и попытайтесь набрать код самостоятельно. Только после этого переходите к следующей задаче.
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|Что нового в CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2?
- Исправлены ошибки, обнаруженные читателями.
- Череписан 5 пункт первого параграфа.
- Добавлена ссылка на бесплатные видеоуроки к учебнику.
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Отзывы о программе CSS 3: учебник, задачник, справочник
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