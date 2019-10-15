AirPort для iOS

AirPort 1.3.6 для iPhone

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Описание AirPort 1.3.6 для iPhoneОписание   Скачать AirPort 1.3.6 для iPhoneСКАЧАТЬ (13.1 Мб) Скриншоты AirPort 1.3.6 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика AirPort 1.3.6 для iPhoneСтатистика   Отзывы о AirPort 1.3.6 для iPhoneОтзывы (0)  
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AirPort - утилита, которая позволит вам управлять сетью Wi-Fi и базовыми станциями AirPort прямо с вашего iPad, iPhone или iPod touch. Ваша сеть и устройства Wi-Fi отображаются на графической схеме. Вы можете управлять настройками базовых станций и сети и пользоваться расширенными функциями, такими как безопасные режимы, беспроводные каналы, конфигурирование IPv6 и многое другое.

Утилита работает со всеми базовыми станциями Wi-Fi 802.11n и 802.11ac производства Apple, в том числе AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time Capsule.

Функции приложения:

  • Графическое представление Вашей сети Wi-Fi.
  • Информация о подключенных устройствах Wi-Fi.
  • Просмотр и изменение сетевых настроек и параметров Wi-Fi
  • Перезапуск и восстановление базовой станции, обновление прошивки базовой станции при появлении новой версии ПО.
  • Просмотр и обновление паролей сети, базовых станций и дисков.
  • Удобный доступ к информации о сети, включая IP-адрес, серверы DNS и адрес маршрутизатора.
  • Управление резервированием DHCP и распределением портов.
  • Настройка базовых станций для использования IPv6.
  • Просмотр сведений о состоянии и сообщений об ошибках.
  • Архивирование резервных копий Time Machine.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

AirPort
AirPort
AirPort
AirPort
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 221
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
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Отзывы о программе AirPort

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