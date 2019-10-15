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AirPort 1.3.6 для iPhone
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AirPort - утилита, которая позволит вам управлять сетью Wi-Fi и базовыми станциями AirPort прямо с вашего iPad, iPhone или iPod touch. Ваша сеть и устройства Wi-Fi отображаются на графической схеме. Вы можете управлять настройками базовых станций и сети и пользоваться расширенными функциями, такими как безопасные режимы, беспроводные каналы, конфигурирование IPv6 и многое другое.
Утилита работает со всеми базовыми станциями Wi-Fi 802.11n и 802.11ac производства Apple, в том числе AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time Capsule.
Функции приложения:
- Графическое представление Вашей сети Wi-Fi.
- Информация о подключенных устройствах Wi-Fi.
- Просмотр и изменение сетевых настроек и параметров Wi-Fi
- Перезапуск и восстановление базовой станции, обновление прошивки базовой станции при появлении новой версии ПО.
- Просмотр и обновление паролей сети, базовых станций и дисков.
- Удобный доступ к информации о сети, включая IP-адрес, серверы DNS и адрес маршрутизатора.
- Управление резервированием DHCP и распределением портов.
- Настройка базовых станций для использования IPv6.
- Просмотр сведений о состоянии и сообщений об ошибках.
- Архивирование резервных копий Time Machine.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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