Avast SecureLine VPN - небольшая утилита для шифрования и защиты Вашего интернет-подключения от шпионских и следящих модулей. С этим простым в использовании и настройке приложением Вы сможете обеспечить полную конфиденциальность личных данных во всемирной паутине.

В настоящее время опытным хакерам не составляет особого труда получать доступ к Вашему интернет-подключению при использовании общественных WiFi-сетей. Так вот Avast SecureLine VPN анонимизирует все Ваши действия в Интернете, а также делает невидимыми для шпионов учетные данные, сообщения электронной почты, мгновенные сообщения и операции с кредитными картами как при подключениях через WiFi, так и при подключениях других типов, обеспечивая тем самым полную безопасность использования интернета.

Кроме того, есть у Avast SecureLine VPN и еще одна полезная функция. Бывают ситуации, когда некоторый контент, размещенный на зарубежных серверах и сайтах, может быть недоступен для просмотра/скачивания из Вашего региона. Подключив Avast SecureLine VPN, Вы сможете обойти такие ограничения: сайты будут считать, что Вы подключаетесь из другого места, что позволяет использовать необходимый контент, где бы Вы ни находились. При этом используются так называемые VPN-туннели: страна запроса к ресурсу может быть заменена на США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Чешскую Республику и Сингапур.

Avast SecureLine VPN имеет лаконичный интерфейс, а защищенное соединение включается/выключается в один клик. Кроме того, можно настроить автоматическую активацию защиты при подключении к открытым WiFi-сетям, что избавит Вас от последующего ручного вмешательства.

Используйте возможности всемирной сети Интернет по-максимуму, не переживая за свою безопасность и конфиденциальность с Avast SecureLine VPN.