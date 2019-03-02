Испанский для Начинающих 1.0 для iPhone, iPad
Испанский для Начинающих - приложение, которое станет отличным первым учебником для всех желающих изучить испанский язык
Memrise 2.4.2 для iPhone, iPad
Memrise - отличное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет легко и комфортно осваивать иностранные языки в игровой форме.
Отличник по русскому 3 в 1 5.0 для iPhone, iPad
Отличник по русскому 3 в 1 - полезное обучающее приложение для развития правильной устной и письменной речи, которая станет хорошим помощником не только школьникам
Duolingo 6.7.1 для iPhone, iPad
Duolingo - отличное и бесплатное приложение для изучения иностранных языков вплоть до овладения разговорных навыков
Английский язык с Words 4.7 для iPhone, iPad
Отличный инструмент для изучения английского с уникальным алгоритмом обучения. Пользователю доступно более 8000 слов, разбитых на 330 уроков, 26 тематических блоков,
ABC Coloring Book 5.53 для iPad, iPhone, iPod
ABC Coloring Book - эта программа одновременно и азбука английского языка и книжка-разукрашка. При выборе буквы, диктор произнесет вам ее, а так же покажет предмет