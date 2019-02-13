Duolingo - отличное и бесплатное приложение для изучения иностранных языков вплоть до овладения разговорных навыков. Тут Вы сможете учить испанский, французский, немецкий, португальский, итальянский и английский и многие другие языки.

Курс построен так, что позволяет начинать учить языки как абсолютным новичкам, так и пользователям уже имеющим некоторые знания грамматики и определенный словарный запас. В любом случае, можно пройти тестирование и определить свой начальный уровень, а уже затем решать с чего начать.

В Duolingo освоение языка выполнено в игровой и нескучной манере, поэтому само обучение проходит весело, что естественно сказывается на качестве отработанного материала. Удобно, что тут Вам предстоит не только учить новые слова, но также правильно выстраивать предложение, стараться на слух понимать произнесенные фразы и определять грамматическую форму того или иного слова и т.д.

В довершение стоит отметить, что Duolingo в 2013 году удостоилось премии приложения года от корпорации Apple, и это вполне заслуженно.