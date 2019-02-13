Memrise 2.3.62 для iPhone, iPad
Memrise - отличное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет легко и комфортно осваивать иностранные языки в игровой форме.
Speak & Translate 4.13.2 для iPhone
Speak & Translate (Говори и Переводи) - незаменимый помощник для устных и письменных переводов. Разговаривайте на 42 языках и переписывайтесь на 100
Английский с Lingualeo 3.0.7 для iPhone, iPad
Мобильный интерактивный курс обучения английскому языку с помощью iPhone, iPad или iPod touch, благодаря которому можно учиться в любое удобное время. Программа
Английский язык с Words 4.7 для iPhone, iPad
Отличный инструмент для изучения английского с уникальным алгоритмом обучения. Пользователю доступно более 8000 слов, разбитых на 330 уроков, 26 тематических блоков,
Hello Pal 5.5.2 для iPhone, iPad
Hello Pal - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, благодаря которому пользователи со всего мира могут общаться друг с другом, улучшая тем самым
busuu 18.2.0 для iPhone, iPad
Приложение для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которому можно с комфортом изучать иностранные языки. Позволяет не только пополнять словарный запас, изучая ранее