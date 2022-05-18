F-Secure SAFE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|19.0.0021072 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|F-Secure Corporation
|Категории:
|Система - Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 212 | Статистика
|Размер:
|30,87 Мб
F-Secure SAFE - решение для защиты от вирусов и безопасности в Интернете оберегает вас и ваши персональные данные на смартфонах и планшетах Android.
Теперь вы можете безопасно просматривать ресурсы Интернета. Приложение защитит вас от вирусов, шпионских программ, атак злоумышленников и кражи личных данных. Переходите только на безопасные сайты онлайн-банкинга с помощью опции "Безопасный просмотр". Определяйте, какие приложения имеют доступ к вашей персональной информации. Блокируйте нежелательные вызовы и сообщения. Защищайте своих детей от неприемлемых приложений и веб-содержимого.
Функции приложения:
- "Защита от вирусов" оберегает вас от вирусов, троянских коней, шпионских программ и других угроз, которые могут использоваться для сбора и распространения вашей персональной информации, краже номеров кредитных карт, банковских реквизитов и другой ценной информации, что может повлечь за собой потерю конфиденциальности или кражу денег.
- "Защита при просмотре" оберегает вас в Интернете. Обеспечивает безопасность и конфиденциальность, ограждая вас от вредоносного ПО и фишинговых сайтов.
- "Защита банковских операций" проверяет безопасность просматриваемых сайтов онлайн-банкинга.
- "Локатор" обеспечивает безопасность в случае утери или кражи устройства. Защищает сохраненную на устройстве персональную информацию, блокируя доступ к устройству, стирая все данные с устройства и карты памяти или помогая найти устройство, прежде чем оно попадет в чужие руки. Управлять функцией "Локатор" можно через персональную учетную запись на сайте my.f-secure.com.
- "Защита при просмотре" предотвращает посещение веб-сайтов, которые могут поставить под угрозу вашу конфиденциальность.
- "Защита от кражи" обеспечивает безопасность данных, сохраненных на устройстве.
- "Конфиденциальность приложений" помогает распознавать приложения, которые требуют слишком много разрешений, связанных с конфиденциальностью.
- Включает все, что необходимо для защиты детей в Интернете: "Защита при просмотре", "Ограничение доступа", "Безопасный поиск", "Ограничение по времени" и "Локатор", включая блокировку и поиск устройства, стирание данных и сигнализацию.
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