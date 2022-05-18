F-Secure SAFE - решение для защиты от вирусов и безопасности в Интернете оберегает вас и ваши персональные данные на смартфонах и планшетах Android.

Теперь вы можете безопасно просматривать ресурсы Интернета. Приложение защитит вас от вирусов, шпионских программ, атак злоумышленников и кражи личных данных. Переходите только на безопасные сайты онлайн-банкинга с помощью опции "Безопасный просмотр". Определяйте, какие приложения имеют доступ к вашей персональной информации. Блокируйте нежелательные вызовы и сообщения. Защищайте своих детей от неприемлемых приложений и веб-содержимого.

Функции приложения: