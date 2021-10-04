Kaspersky Endpoint Security для Android
|Оценка:
|1.41/5 голосов - 22
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.8.3.125 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категории:
|Система - Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 944 | Статистика
|Размер:
|35,82 Мб
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Kaspersky Endpoint Security - инструмент для многоуровневой защиты и управления мобильными устройствами корпоративных пользователей, с помощью которого можно минимизировать время на обслуживание мобильных устройств и обеспечение безопасности мобильного доступа к корпоративным системам.
Ключевые особенности Kaspersky Endpoint Security:
- Мощная защита в реальном времени от вредоносного ПО, которая достигается сочетанием сигнатурных методов, эвристического анализа и облачных технологий.
- Сканирование по требованию или в соответствии с расписанием.
- Наличие инструментов Веб-Контроля для защиты от угроз, связанных с использованием интернета, и упрощающих управление доступом пользователей к интернету с мобильных устройств.
- Блокирование доступа к сайтам, не отвечающим корпоративной политике безопасности и использования (белые и черные списки сайтов): сайты социальных сетей, азартных игр, онлайн-магазинов, трудоустройства, сайты для взрослых и прокси-серверы и пр.
- Защита от спама и фишинговых ссылок.
- Наличие антиспам-технологий, с помощью которых можно блокировать нежелательные звонки и SMS.
- Защита от несанкционированной перепрошивки с сообщением о них администратору.
- Автоматическое блокирование доступа к корпоративным данным и приложениям на перепрошитом устройстве.
- Автоматическое удаление с перепрошитого устройства всех корпоративных данных или вообще всех данные (reset).
- Защита мобильных устройств от кражи и утери с помощью функций Анти-Вор.
- Блокирование потерянного устройства и разблокирование при нахождении.
- Определение расположения устройства на карте.
- Включение звукового сигнала на устройстве.
- Фотографирование несанкционированных пользователей при помощи встроенной камеры.
- Получение нового телефонного номера устройства в случае замены SIM-карты.
- Исправлен ряд ошибок и сделаны некоторые улучшения.
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Отзывы о программе Kaspersky Endpoint Security
Алексей про Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.81 [27-04-2021]
Интерфейс и заумный и непонятный и неудобный.
Вишенка на этом торте: неожиданно накатить обновления на сервера днем и дать пользователям возможность перезагрузить их.
Ребята, вы очень далеки от народа. Мы его покупаем, чтобы избавиться от проблем, а не получать новые.
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Оля про Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.81 для Android [04-02-2020]
После этого "инструмента" ничего не работает,одни глюки и тормоза,хоть заново все теперь переуставливай.Не используйте никогда и нигде этого касперского!
7 | | Ответить
Эдуард про Kaspersky Endpoint Security 10.6.0.698 для Android [18-07-2018]
Если на Земле останется один этот антивирус, то у меня не будет антивируса. Когда он работает, больше ничего не работает, всё висит и тормозит, а проверяет оооочень долго. Безбожно жрет память и ресурсы. Вообще не нравится.
11 | 3 | Ответить