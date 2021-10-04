Отзывы о программе Kaspersky Endpoint Security

Алексей Интерфейс и заумный и непонятный и неудобный.

Вишенка на этом торте: неожиданно накатить обновления на сервера днем и дать пользователям возможность перезагрузить их.

Ребята, вы очень далеки от народа. Мы его покупаем, чтобы избавиться от проблем, а не получать новые.

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Оля После этого "инструмента" ничего не работает,одни глюки и тормоза,хоть заново все теперь переуставливай.Не используйте никогда и нигде этого касперского!

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