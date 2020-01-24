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Ashampoo Burning Studio для Windows

Ashampoo Burning Studio 21.3.0

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Описание Ashampoo Burning Studio 21.3.0Описание   Скачать Ashampoo Burning Studio 21.3.0СКАЧАТЬ (243,25 Мб) Скриншоты Ashampoo Burning Studio 21.3.0Скриншоты (7)   Статистика Ashampoo Burning Studio 21.3.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Burning Studio 21.3.0Отзывы (52)  
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4.42 из 5, всего оценок - 192
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Ashampoo Burning Studio - простое и удобное решение для записи ваших данных на CD, DVD и Blu-ray, создания и копирования дисков, а также для создания слайд-шоу и дисков с видео с анимированными меню. К основным функциям относятся запись файлов, аудио и видео на обычные чистые диски, а также специальные носители, такие как BDXL или M-Disc.

Основные возможности:

  • создание музыкальных CD и дисков с MP3/WMA
  • обширные функции резервного копирования с шифрованием и защитой паролем
  • запись фильмов в форматах Video DVD, Video CD (VCD) или Super Video CD (S-VCD)
  • создание и запись образов CD/DVD/Blu-ray
  • возможность работы с проектами
  • очистка перезаписываемых дисков
  • поддержка функции Drag&Drop
  • возможность автоматической настройки параметров записи
  • запись WAV, MP3, FLAC, WMA и Ogg Vorbis файлов на Audio CD без дополнительных плагинов
  • и многое другое...
Размер файла: 243,25 Мб (Загрузок: 122 719)
Ashampoo Burning Studio
Ashampoo Burning Studio
Ashampoo Burning Studio
Ashampoo Burning Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1350 руб.
Ограничение в работе программы20 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 122 719
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование
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Отзывы о программе Ashampoo Burning Studio

Вано про Ashampoo Burning Studio 2016 16.0.2 / 18.0.0 [15-12-2016]

Жму на кнопку Получить ключ активации - и ничего не происходит!!!
Не могу установить прогу! Уже и с официального сайта скачал.
Что не так, подскажите!?
3 | 34 | Ответить

Артём про Ashampoo Burning Studio 16.0.6 [16-03-2016]

Отличная программа, записывает без проблем.
2 | 2 | Ответить

Юлия про Ashampoo Burning Studio 15.0.4 [06-04-2015]

Некоторые файлы пропускает, некоторые меняет местами. Ужас!
2 | 2 | Ответить

Алексей в ответ Юлия про Ashampoo Burning Studio 15.0.4 []

нет, пишет прекрасно; но 10-я версия все же лучше.
2 | 2 | Ответить

Олег про Ashampoo Burning Studio 14.0.5 / 12.0.5 / 6.83 [18-10-2014]

Мое субьективное мнение: программа просто супер, а кто пишет по другому у того просто руки кривые...))
6 | 3 | Ответить

Влад про Ashampoo Burning Studio 14.0.5 / 12.0.5 / 6.83 [15-10-2014]

Уже не одну болванку угробила скотина, когда древний Неро 6 пишет все без проблем.
3 | 2 | Ответить

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