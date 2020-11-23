Celestia для macOS

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Celestia 1.6.1 / 1.6.2Описание
Отзывы о Celestia 1.6.1 / 1.6.2Отзывы
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Celestia - исследуйте глубины космоса в трёх измерениях, не вставая при этом из любимого и уютного домашнего кресла. С помощью программы можно без проблем облететь всю Солнечную систему, переместиться к любой из более 120000 звезд (по каталогу HIPPARCOS), или при желании улететь за пределы галактики. Присутствует возможность изучать выбранные обьекты в любом масштабе: от групп галактик до вида из космического корабля на расстоянии нескольких метров. Кроме этого приложение поддерживает дополнения, которые позволяют добавлять как реально существующие объекты, так и объекты из вымышленных вселенных.

Программа использует точную систему расчёта траекторий VSOP87, благодаря чему можно легко увидеть определённые солнечные и лунные затмения, отображать орбиты планет и их крупных спутников. С помощью обычных кеплеровых элементов орбиты отображаются карликовые планеты, малые спутники планет, астероиды, кометы, экзопланеты и космические аппараты.

Что нового в Celestia 1.6.1 / 1.6.2?
  • Поддержка 64-битной разрядности, снимающей ограничения на объём
  • оперативной памяти
  • Универсальный установщик для 32- и 64-битных версий
  • Переход на Lua версий 5.2. и 5.3
  • Реализация поддержки бинарного формата для XYZV-траекторий
  • Внедрение класса Y для коричневых карликов
  • Возможность создания портативных версий Celestia на Windows
  • Исправление множества мелких багов наподобие проблем с високосными
  • секундами и недостающего перевода
Celestia скриншот № 1
Celestia скриншот № 2
Celestia скриншот № 3
Celestia скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.1 / 1.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Симуляторы - Астрономия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 659 | Статистика
Размер:41 Мб
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Отзывы о программе Celestia

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