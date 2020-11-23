Celestia для macOS
4.50 из 5, всего оценок - 2
Celestia - исследуйте глубины космоса в трёх измерениях, не вставая при этом из любимого и уютного домашнего кресла. С помощью программы можно без проблем облететь всю Солнечную систему, переместиться к любой из более 120000 звезд (по каталогу HIPPARCOS), или при желании улететь за пределы галактики. Присутствует возможность изучать выбранные обьекты в любом масштабе: от групп галактик до вида из космического корабля на расстоянии нескольких метров. Кроме этого приложение поддерживает дополнения, которые позволяют добавлять как реально существующие объекты, так и объекты из вымышленных вселенных.
Программа использует точную систему расчёта траекторий VSOP87, благодаря чему можно легко увидеть определённые солнечные и лунные затмения, отображать орбиты планет и их крупных спутников. С помощью обычных кеплеровых элементов орбиты отображаются карликовые планеты, малые спутники планет, астероиды, кометы, экзопланеты и космические аппараты.
- Поддержка 64-битной разрядности, снимающей ограничения на объём
- оперативной памяти
- Универсальный установщик для 32- и 64-битных версий
- Переход на Lua версий 5.2. и 5.3
- Реализация поддержки бинарного формата для XYZV-траекторий
- Внедрение класса Y для коричневых карликов
- Возможность создания портативных версий Celestia на Windows
- Исправление множества мелких багов наподобие проблем с високосными
- секундами и недостающего перевода
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1 / 1.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Chris Laurel
|Категории:
|Симуляторы - Астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 659 | Статистика
|Размер:
|41 Мб
Celestia - бесплатный 3D симулятор вселенной, который ориентирован в первую очередь на пользователей увлекающихся астрономией. Позволяет наблюдать планеты, спутники и космические станции в режиме реального времени, рассматривать объекты разной величины
Redline - отличный симулятор гонок с великолепной графикой для Mac OS. В демо версии можно выбрать всего 1 машину (такси) из огромного списка спортивных тачек и поучавствовать в гонках всего на 1 трассе из десятков возможных, но и этого с головой хватает.
FlightGear - мощный симулятор полетов для различных летательных аппаратов таких как самолеты, вертолеты различных классов и модификаций, от обычных до сверхзвуковых
Отзывы о программе Celestia
Admin
Отзывов о программе Celestia 1.6.1 / 1.6.2 пока нет, можете добавить...