Celestia - исследуйте глубины космоса в трёх измерениях, не вставая при этом из любимого и уютного домашнего кресла. С помощью программы можно без проблем облететь всю Солнечную систему, переместиться к любой из более 120000 звезд (по каталогу HIPPARCOS), или при желании улететь за пределы галактики. Присутствует возможность изучать выбранные обьекты в любом масштабе: от групп галактик до вида из космического корабля на расстоянии нескольких метров. Кроме этого приложение поддерживает дополнения, которые позволяют добавлять как реально существующие объекты, так и объекты из вымышленных вселенных.

Программа использует точную систему расчёта траекторий VSOP87, благодаря чему можно легко увидеть определённые солнечные и лунные затмения, отображать орбиты планет и их крупных спутников. С помощью обычных кеплеровых элементов орбиты отображаются карликовые планеты, малые спутники планет, астероиды, кометы, экзопланеты и космические аппараты.