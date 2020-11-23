Celestia для Windows
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Celestia - симулирует небесные тела нашей солнечной ситемы в 3D-режиме и реальном времени, позволяя наблюдать, преследовать и контролировать планеты, спутники и космические станции во время их движения в космосе. Программа выполнена на высоком профессиональном уровне и предназначена для людей, изучающих или интересующихся астрономией.
Красивейшая реалистичная графика создает полный эффект присутствия в космическом корабле. Минус один - высокие требования к компьютеру. На Pentium III 700, 128 Mb RAM c 3Dfx -картой и драйверами OpenGL эффекты от движения звезд, реалистичности млечного пути и самых правдоподобных бликов солнца вызывают полный эффект реализма всего происходящего.
Тем, у кого меньше 64 MB RAM, качать программу не рекомендуется - картинка будет прорисовываться с заметным торможением. Ссылка "загрузить" ведет на страницу загрузки, откуда можно будет скачать один из двух вариантов программы (второй - с меньшим графическим разрешением и за счет этого размером в два раза меньше. Его можно использовать с видеокартами с памятью до 16 MB). Кроме этого, есть возможность скачать модели космических кораблей, малых планет и т.п.
- Поддержка 64-битной разрядности, снимающей ограничения на объём
- оперативной памяти
- Универсальный установщик для 32- и 64-битных версий
- Переход на Lua версий 5.2. и 5.3
- Реализация поддержки бинарного формата для XYZV-траекторий
- Внедрение класса Y для коричневых карликов
- Возможность создания портативных версий Celestia на Windows
- Исправление множества мелких багов наподобие проблем с високосными
- секундами и недостающего перевода
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1 / 1.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chris Laurel
|Категория:
|Астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 66 952 | Статистика
|Размер:
|35,83 Мб
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Celestia Origin v.12 (30.10.2020)
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Отзывы о программе Celestia
ванч про Celestia 1.6.1 [07-10-2013]
Супер пользуюсь недавно нам про этот симулятор сказали только на уроке природовединея
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Alexx про Celestia 1.6.1 [26-10-2012]
Отличный симулятор космоса. Давно пользуюсь, но к управлению так и не привык. Без инструкции и мата - никак.
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Сергей про Celestia 1.6.1 [25-07-2011]
Это самая лучшая программа, из всех, которые мне попадались по теме.
Очень практичная(в плане визуализации) и простая, поэтому и лучшая.
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Антон про Celestia 1.6.0 [12-12-2010]
Скажите как в Celestia 1.6.0 звёзды с другой стороны посмотреть(не только звёзд, но и все небесные тела) ато незнаю как поворачивать
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Grigoriy в ответ Антон про Celestia 1.6.1 [19-06-2015]
Посмотреть с другой стороны любой обьект shift + лев кн мыши и двигаем мышью. Лично у меня она на русском.
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