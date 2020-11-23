Celestia - симулирует небесные тела нашей солнечной ситемы в 3D-режиме и реальном времени, позволяя наблюдать, преследовать и контролировать планеты, спутники и космические станции во время их движения в космосе. Программа выполнена на высоком профессиональном уровне и предназначена для людей, изучающих или интересующихся астрономией.



Красивейшая реалистичная графика создает полный эффект присутствия в космическом корабле. Минус один - высокие требования к компьютеру. На Pentium III 700, 128 Mb RAM c 3Dfx -картой и драйверами OpenGL эффекты от движения звезд, реалистичности млечного пути и самых правдоподобных бликов солнца вызывают полный эффект реализма всего происходящего.

Тем, у кого меньше 64 MB RAM, качать программу не рекомендуется - картинка будет прорисовываться с заметным торможением. Ссылка "загрузить" ведет на страницу загрузки, откуда можно будет скачать один из двух вариантов программы (второй - с меньшим графическим разрешением и за счет этого размером в два раза меньше. Его можно использовать с видеокартами с памятью до 16 MB). Кроме этого, есть возможность скачать модели космических кораблей, малых планет и т.п.