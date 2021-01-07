X-Plane - отличная возможность проверить свои лётные навыки. Программа представляет собой очень реалистичный авиасимулятор, причем являющийся единственным среди аналогов, который был сертифицирован NASA для тренировок перед реальными полётами. К услугам пользователя предоставлено более полусотни разнообразных моделей самолетов (транспортных, пассажирских, боевых), вертолетов, дирижаблей и планеров.

Полеты можно осуществлять не только по всему миру, взлетая и производя посадки в аэропортах разных стран в различных метеоусловиях, но и доступна возможность вывода на орбиту Земли знаменитого американского Шаттла и полетов в условиях разреженной атмосферы Марса. Кроме того в приложении имеется встроенный редактор самолётов и аэропортов, с помощью которого можно (а по словам разработчика даже нужно) разрабатывать собственные модели летательных аппаратов.