X-Plane для Windows
|Оценка:
|4.26/5 голосов - 157
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $79.50
|Ограничение:
|сеанс не более 6 минут
|Версия:
|11.51R1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Laminar Research
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 57 021 | Статистика
|Размер:
|31,63 Мб
|СКАЧАТЬ
X-Plane - отличная возможность проверить свои лётные навыки. Программа представляет собой очень реалистичный авиасимулятор, причем являющийся единственным среди аналогов, который был сертифицирован NASA для тренировок перед реальными полётами. К услугам пользователя предоставлено более полусотни разнообразных моделей самолетов (транспортных, пассажирских, боевых), вертолетов, дирижаблей и планеров.
Полеты можно осуществлять не только по всему миру, взлетая и производя посадки в аэропортах разных стран в различных метеоусловиях, но и доступна возможность вывода на орбиту Земли знаменитого американского Шаттла и полетов в условиях разреженной атмосферы Марса. Кроме того в приложении имеется встроенный редактор самолётов и аэропортов, с помощью которого можно (а по словам разработчика даже нужно) разрабатывать собственные модели летательных аппаратов.
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Отзывы о программе X-Plane
Martines про X-Plane 11.00 [06-01-2021]
Это отличный симулятор для тех, кто любит летать. Для более реалистичного управления лучше конечно приобрести полноценный штурвал и педали.
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Vovik про X-Plane 11.00 [04-09-2018]
X-Plane 10. C-4. Как просто летать на автопилоте и посадить самолёт по глиссаде https://www.youtube.com/watch?time_continue=767&v=WNmAzeN5hVQ
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Вася про X-Plane 10.35 [06-11-2015]
Это аркада - а не симулятор... Я на 9 м на цесне падал плашмя на воду с 15 м - потом отскакивал на ту же высоту - и так несколько раз...
А авиашколам её рекомендуют для изучения приборной доски - хотя у большинства самолётов она не интерактивная...
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Василий 2015 про X-Plane 10.35 [15-08-2015]
Люди добрые ! Хочу подарить почти взрослому но еще не самостоятельному парню развивающую игрушку . По возрасту подойдёт X-PLANE 10 . Или любая другая с конструкторм . Подскажите какую выбрать и где взять . Сами понимаете ! Подарок должен быть без подвохов и без глюков !
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Дмитрий про X-Plane 10.35 [22-05-2015]
Купил сразу после выхода в стиме 10-ку. Месяца 2 вообще не работала, хотя по системным требованиям комп даже с запасом. С версии 10.35 более-менее, хотя ошибок в программе еще море, а уже год прошел. Симулятор лучший из существующих. Обидно, что пользователи для этой компании стали бесплатными тестерами - сказать, что это готовый продукт пока нельзя. Очень болезненно реагирует на обновление драйвера видеокарты, вплоть до того, что лечится только переустановкой, учитывая объемы, только карта мира 50 ГБ, необходимость все это скачивать со стима и не бесконечную скорость интернета, очень не удобно. В итоге удалил пока и жду когда доведут до рабочего состояния.
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