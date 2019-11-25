Русская рыбалка 4 4.0.11430
Долгожданное продолжение очень популярной серии рыболовных симуляторов. Данная версия игры предоставляет полную свободу игроку в передвижении по водоему, имеются
Русская рыбалка 1.6.3
Русская рыбалка - Игра - симулятор рыбалки. Ловим рыбу, покупаем снасти, аксессуары, участвуем в турнирах
FlightGear 2017.3.1
FlightGear - мощный симулятор полетов для различных летательных аппаратов таких как самолеты, вертолеты различных классов и модификаций, от обычных до сверхзвуковых
Русская Рыбалка 3.9.9.34 Камчатка
Русская Рыбалка 3 - продолжение популярнейшего симулятора рыбалки Русская Рыбалка 1.6. В основе игры несколько составляющих – и природа, и немного экономики, и дух
Theme Hospital (Русская версия)
Theme Hospital (Русская версия) - В этой игре вы должны построить и управлять собственной больницей. На ваши плечи лягут множество проблем: подбор персонала,
Танчики 1.2
Танчики - В этом военном симуляторе вы сможете почувствовать себя командиром танка, которому предстоит в одиночку отразить нападение превосходящих сил противника.