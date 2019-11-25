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Русская рыбалка 4 для Windows

Русская рыбалка 4 4.0.12727

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Описание Русская рыбалка 4 4.0.12727Описание   Скачать Русская рыбалка 4 4.0.12727СКАЧАТЬ (20,12 Мб) Скриншоты Русская рыбалка 4 4.0.12727Скриншоты (8)   Статистика Русская рыбалка 4 4.0.12727Статистика   Отзывы о Русская рыбалка 4 4.0.12727Отзывы (19)  
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4.29 из 5, всего оценок - 66
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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Русская Рыбалка 4 - продолжение популярного симулятора рыбалки. Главным отличием данной версии от остальных игр серии является графический 3D движок, благодаря чему игра стала более динамичной с тщательно проработанной физикой (процесс рыбалки максимально приближен к реальности).

Присутствует возможность исследовать водоёмы в поисках мест с хорошим клевом, использовать любые снасти, всевозможное рыболовное оборудование и предметы экипировки.

Ключевые особенности симулятора:

  • Наличие графического 3D движка — в игре появляется физика.
  • Возможность свободно передвигаться по водоему.
  • Разнообразные снасти, соответствующие уровню и умениям пользователя.
  • Широкий выбор рыболовного оборудования и предметов экипировки.
  • Наличие погодных изменений, влияющих на клев рыбы и комфортность рыбака.
Что нового в Русская рыбалка 4 4.0.12727?
  • новая карта рек и озер для рыбалки
Русская рыбалка 4
Русская рыбалка 4
Русская рыбалка 4
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 15 668
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Долгожданное продолжение очень популярной серии рыболовных симуляторов. Данная версия игры предоставляет полную свободу игроку в передвижении по водоему, имеются

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Отзывы о программе Русская рыбалка 4

Владимир про Русская рыбалка 4 4.0.11430 [31-08-2019]

такое дерьмо я уже давно не играл, разработчики купите на базаре свинную голову и е...те ей мозги.
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Игорь про Русская рыбалка 4 4.0.11430 [24-08-2019]

Игра Лохотронская не качать!
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Ярик про Русская рыбалка 4 4.0.11430 [22-08-2019]

Не качайте ету игру!
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yurik_gromov про Русская рыбалка 4 4.0.11430 [19-08-2019]

мне очень нравится сам замысел игры отличная рыбалка -спасибо разработчикам --это самый лучьший вариант симулятора игры-про то что тут все ноют -я знаю видал нытиков во всех играх то им не то или то я вам вот что скажу ноете идите в другую версию играйте нет ума так молчите-донат это решает каждый по себе а вы как хотели сами попробуйте сделайте игру и сидите на бобах играть все хотят а платить кто будет что разработчики тоже же люди так что не нойте а вам -ребята что придумали эту игру ----огромное спасибо!!!!!
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николай про Русская рыбалка 4 4.0.11430 [05-02-2019]

игра норм,вот только постоянные проблемы со связью с сервером,начинает бесить
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