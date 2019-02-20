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5 Bitmoji - приложение для создания персональных эмодзи. Точно понравится тем, кто обожает пользоваться в чатах стикерами и смайлами. Огромный набор мультипликационных аватар, которые можно вставлять в различные стикеры и смайлы. С помощью встроенного редактора вы сможете сделать собственный карикатурный образ, который потом помещается на различные коллажи стикеров, дополняется надписями и зарисовками и отправляется в чат наравне со стандартными смайлами. Поддерживает популярные мессенджеры Hangouts, WhatsApp, Line, Viber, Skype и некоторые социальные сети. Особенности приложения: Создайте яркий мультяшный аватар. Менйте цвет глаз, форму лица, прическу и т.п.

Огромная библиотека стикеров - с вашим лицом.

Можно использовать в Snapchat, iMessage и других мессенджерах.

С Bitmoji в Snapchat, у вас появится доступ к Friendmoji. Это эмодзи с двумя аватарами: вашим и ваших друзей. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Bitmoji для Android