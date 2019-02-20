Bitmoji - приложение для создания персональных эмодзи. Точно понравится тем, кто обожает пользоваться в чатах стикерами и смайлами. Огромный набор мультипликационных аватар, которые можно вставлять в различные стикеры и смайлы.
С помощью встроенного редактора вы сможете сделать собственный карикатурный образ, который потом помещается на различные коллажи стикеров, дополняется надписями и зарисовками и отправляется в чат наравне со стандартными смайлами. Поддерживает популярные мессенджеры Hangouts, WhatsApp, Line, Viber, Skype и некоторые социальные сети.
Особенности приложения:
Создайте яркий мультяшный аватар. Менйте цвет глаз, форму лица, прическу и т.п.
Огромная библиотека стикеров - с вашим лицом.
Можно использовать в Snapchat, iMessage и других мессенджерах.
С Bitmoji в Snapchat, у вас появится доступ к Friendmoji. Это эмодзи с двумя аватарами: вашим и ваших друзей.
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