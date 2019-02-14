Gboard для iOS

Gboard 1.40.0 для iOS

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Gboard 1.40.0 для iOSОписание   Скачать Gboard 1.40.0 для iOSСКАЧАТЬ (100.11 Мб) Скриншоты Gboard 1.40.0 для iOSСкриншоты (5)   Статистика Gboard 1.40.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Gboard 1.40.0 для iOSОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gboard - клавиатура от Google для iPhone. Имеет идентичное расположение клавиш со штатной клавиатурой от Apple плюс встроенный поиск Google прямо в приложении, где осуществляется набор текста, и поддержка ввода текста при помощи свайпов.

С помощью специальной клавиши можно получить быстрый доступ к поисковой строке и найти всю интересующую информацию. В специальном поле снизу появятся результаты поиска в виде информационных превьюшек. Их можно сразу отправить в чат, например. Реально экономит время. Помимо поиска сайтов, вы можете искать картинки и GIF-анимации.

Особенности приложения:

  • Встроенный поиск. Теперь для отправки нужного сайта, картинки или ссылки достаточно нажать на клавишу "G", ввести поисковый запрос и тапнуть по полученному результату.
  • GIFs - поиск анимированных изображений.
  • Emoji Search - поиск смайлика.
  • Все смайлы имеют такой же вид, как и в стандартной клавиатуре: знакомые рожицы разделены по категориям. После нажатия на иконку конкретного смайла, раздел не закрывается.
  • Glide Typing - быстрый набор, перемещая палец от буквы к букве.
  • Поддерживает предиктивный набор.
  • Запятая, вопросительный и восклицательный знаки, скобки - доступ к ним можно получить, удерживая точку.

Клавиатура не перегружена лишними функциями. Отключить тут можно практически все, начиная от автокоррекции и оканчивая поиском контактов. Можно пользоваться исключительно клавиатурой, можно отправлять картинки и анимированные гифки, очень нужно - делитесь поисковыми запросами. Сразу после установки вы получаете полностью готовую к бою клавиатуру. Не нужно ничего отключать, настраивать и подстраивать "под себя".

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Gboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 155
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы"
 

Private Tunnel VPN 3.0.8 для iPhone, iPad

Private Tunnel VPN - сервис для анонимного серфинга в интернете и получения доступа к заблокированным в Вашем регионе ресурсам

Emoji Keyboard 6.4 для iPhone

Emoji Keyboard - утилита, которая позволяет установить клавиатуру, созданную по вашим предпочтениям. Умное предугадывание слов при наборе, постоянный доступом к

Gboard 1.39.1 для iOS

Gboard - клавиатура от Google для iPhone. Имеет идентичное расположение клавиш со штатной клавиатурой от Apple плюс встроенный поиск Google прямо в приложении, где

PureVPN 6.2.1 для iPhone, iPad

PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в Вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки

Bitmoji 10.50 для iOS

Bitmoji - приложение для тех, кто любит яркое общение в чатах. С его помощью вы сможете создать стикеры и смайлики на основе своего аватара. Использовать полученные

скачать Adguard

Отзывы о программе Gboard

Admin

Отзывов о программе Gboard 1.40.0 для iOS пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 