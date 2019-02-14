Gboard - клавиатура от Google для iPhone. Имеет идентичное расположение клавиш со штатной клавиатурой от Apple плюс встроенный поиск Google прямо в приложении, где осуществляется набор текста, и поддержка ввода текста при помощи свайпов.

С помощью специальной клавиши можно получить быстрый доступ к поисковой строке и найти всю интересующую информацию. В специальном поле снизу появятся результаты поиска в виде информационных превьюшек. Их можно сразу отправить в чат, например. Реально экономит время. Помимо поиска сайтов, вы можете искать картинки и GIF-анимации.

Особенности приложения:

Встроенный поиск. Теперь для отправки нужного сайта, картинки или ссылки достаточно нажать на клавишу "G", ввести поисковый запрос и тапнуть по полученному результату.

GIFs - поиск анимированных изображений.

Emoji Search - поиск смайлика.

Все смайлы имеют такой же вид, как и в стандартной клавиатуре: знакомые рожицы разделены по категориям. После нажатия на иконку конкретного смайла, раздел не закрывается.

Glide Typing - быстрый набор, перемещая палец от буквы к букве.

Поддерживает предиктивный набор.

Запятая, вопросительный и восклицательный знаки, скобки - доступ к ним можно получить, удерживая точку.

Клавиатура не перегружена лишними функциями. Отключить тут можно практически все, начиная от автокоррекции и оканчивая поиском контактов. Можно пользоваться исключительно клавиатурой, можно отправлять картинки и анимированные гифки, очень нужно - делитесь поисковыми запросами. Сразу после установки вы получаете полностью готовую к бою клавиатуру. Не нужно ничего отключать, настраивать и подстраивать "под себя".