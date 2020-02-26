Штрих-код Комбайн

Инвентаризация склада 1.0 для Android Инвентаризация склада - удобная программа для проведения инвентаризации на складе Сканер QR-кодов 0.72 для Android Удобный и простой в использовании сканер и ридер QR-кодов и штрихкодов (поддерживаются все 1D и 2D коды) для мобильных устройств на платформе Android. Отличается QR Barcode Scanner 2.5.22 для Android QR Barcode Scanner - удобный в использовании сканер двумерных штрих-кодов в формате QR, позволяющий быстро извлечь зашифрованную в них информацию, как например

QR Code Reader 2.3 для Android Бесплатная утилита для сканирования и распознавания QR-кодов и штрих-кодов. Если в штрих-коде зашифрована ссылка - вы автоматически перейдете на нее, если же это Barcode Scanner 4.7.8 для Android Barcode Scanner - сканер штрих-кодов для Android, поддерживающий сканирование обычные штрих-коды, QR-коды и коды Data Matrix. Кроме сканирования программа может QR Droid Private 6.7 для Android QR Droid Private - программа для сканирования двумерных QR-кодов для Android при помощи встроенной камеры. Присутствует возможность генерировать коды из контактов