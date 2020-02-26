Штрих-код Комбайн - приложение для Android, которое избавит вас от надобности покупать сканер штрих кода и терминал сбора данных, благодаря чему можно выполнять ту же работу проще и удобней. Достаточно просто установить приложение на телефон и компьютер, и мгновенно считывайте штрих-коды, или QR-коды прямо в свою учетную программу. Присутствует совместимость с большинством учетных программ и со всеми версиями 1С.
Ключевые особенности программы:
Простота использования.
Сканер штрих-кода.
Терминал сбора данных (ТСД).
Инвентаризация.
Совместимость с практически любыми сканерами штрих-кодов.
Считывать штрих коды можно как камерой телефона, так и подключенным по USB сканером штрих-кода (максимальное быстродействие), или же ручным вводом, с удобным поиском.
Автоматическая защита от случайных нажатий и потери данных.
Уникальный «Клавиатурный вывод» - передача списка штрих-кодов в любую учетную программу, без каких либо настроек - программа при этом будет «думать», что штрих-коды ей считываются с физического сканера, только очень быстро, со скоростью до 50 штрих-кодов в секунду.
Все данные передаются либо локально по WIFI, либо через сервера Barcode Harvester, которые находятся в интернете, при этом данные сжимаются и шифруются, обеспечивая высокий уровень безопасности и скорости.