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Штрих-код Комбайн для Android

Штрих-код Комбайн 3.0 для Android

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Описание Штрих-код Комбайн 3.0 для AndroidОписание   Скачать Штрих-код Комбайн 3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (17,39 Мб) Скриншоты Штрих-код Комбайн 3.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Штрих-код Комбайн 3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Штрих-код Комбайн 3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Штрих-код Комбайн - приложение для Android, которое избавит вас от надобности покупать сканер штрих кода и терминал сбора данных, благодаря чему можно выполнять ту же работу проще и удобней. Достаточно просто установить приложение на телефон и компьютер, и мгновенно считывайте штрих-коды, или QR-коды прямо в свою учетную программу. Присутствует совместимость с большинством учетных программ и со всеми версиями 1С.

Ключевые особенности программы:

  • Простота использования.
  • Сканер штрих-кода.
  • Терминал сбора данных (ТСД).
  • Инвентаризация.
  • Совместимость с практически любыми сканерами штрих-кодов.
  • Считывать штрих коды можно как камерой телефона, так и подключенным по USB сканером штрих-кода (максимальное быстродействие), или же ручным вводом, с удобным поиском.
  • Автоматическая защита от случайных нажатий и потери данных.
  • Уникальный «Клавиатурный вывод» - передача списка штрих-кодов в любую учетную программу, без каких либо настроек - программа при этом будет «думать», что штрих-коды ей считываются с физического сканера, только очень быстро, со скоростью до 50 штрих-кодов в секунду.
  • Все данные передаются либо локально по WIFI, либо через сервера Barcode Harvester, которые находятся в интернете, при этом данные сжимаются и шифруются, обеспечивая высокий уровень безопасности и скорости.
Что нового в Штрих-код Комбайн 3.0 для Android?
  • Адресный учет
  • Поиск в онлайн базе штрих-кодов
  • Авто запуск сканера штрих-кода
  • Резервное копирование результатов считывания
  • Привязка для Android ТСД без камеры
  • Префикс с сочетанием клавиш, например ALT+F7
  • Полностью автоматический режим сканирование камерой
  • И многое другое..
Штрих-код Комбайн
Штрих-код Комбайн
Штрих-код Комбайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 509
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШтрихкод
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