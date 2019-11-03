Weather Live для iOS

Weather Live 6.9.0 для iOS

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Описание Weather Live 6.9.0 для iOSОписание   Скачать Weather Live 6.9.0 для iOSСКАЧАТЬ (80.4 Мб) Скриншоты Weather Live 6.9.0 для iOSСкриншоты (7)   Статистика Weather Live 6.9.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Weather Live 6.9.0 для iOSОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Weather Live - яркое приложение для отображения информации о погоде в России и мире. Солнечно, облачно, дождливо или идет снег, утилита отразит все погодные изменения в вашем городе и других городах по всему миру с помощью завораживающей анимации. Хорошая погода или плохая, она магическим образом оживет на экране вашего iOS девайса. Вам даже не придется выглядывать в окно, чтобы узнать какая там погода, так как у вас будет вся необходимая информация.

Особенности:

  • Прогноз погоды и местное время для множества городов по всему миру
  • Расширенный прогноз для любого последующего дня недели или времени суток
  • Отображение изменений температуры в течение 24 часов или 7 дней с помощью простых и удобных графиков
  • Погодный виджет для Центра уведомлений. Узнавайте текущую температуру, получайте точные прогнозы погоды на ближайшие часы и дни
  • Потрясающая анимация, которая меняется в реальном времени в зависимости от погоды
  • Карта дождя / Спутниковая карта / Карта облаков
  • Настраиваемые блоки с погодной информацией. Возможность оставить только самые необходимые данные о погоде или получить подробную информацию
  • Текущая температура в выбранном вами городе отображается на иконке приложения
  • Уведомления о том, что температура перешагнула нулевую отметку
  • Предупреждение о замерзании - сообщает, когда достигается температура замерзания жидкости
  • Индикатор в форме стрелки отражает изменения атмосферного давления
  • Простое переключение между городами: просто «перелистывайте» как страницы вправо или влево, чтобы переходить от одного города к другому
  • Возможность делиться погодой с друзьями в социальных сетях

Подробная информация о погоде:

  • Прогноз погоды на 7 дней
  • Температура «По ощущениям»
  • Максимальная и минимальная температура на сегодня
  • Направление ветра
  • Скорость ветра в милях, км/ч, м/с, узлах или баллах Бофорта
  • Информация о влажности и осадках
  • Давление и видимость на дороге
  • Восход/Заход солнца
  • Восход/Заход луны
  • Фазы луны
  • Давление в дюймах, мм, кПа или миллибарах
  • Возможность переключения Фаренгейт/Цельсий и Мили/Километры
  • 12 или 24-часовой формат времени

Кроме этого, каждый из вас может стать репортером Погода Live. Подтвердите текущий прогноз или сообщите, какая погода за окном, и прогноз погоды для вашего региона станет еще более точным.

Информация о погоде может отражаться следующим образом:

  • Вся информация о погоде
  • Информация о текущей погоде
  • Только текст
  • Круг

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Weather Live
Weather Live
Weather Live
Weather Live
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Weather Live

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