Weather Live - яркое приложение для отображения информации о погоде в России и мире. Солнечно, облачно, дождливо или идет снег, утилита отразит все погодные изменения в вашем городе и других городах по всему миру с помощью завораживающей анимации. Хорошая погода или плохая, она магическим образом оживет на экране вашего iOS девайса. Вам даже не придется выглядывать в окно, чтобы узнать какая там погода, так как у вас будет вся необходимая информация.
Особенности:
Прогноз погоды и местное время для множества городов по всему миру
Расширенный прогноз для любого последующего дня недели или времени суток
Отображение изменений температуры в течение 24 часов или 7 дней с помощью простых и удобных графиков
Погодный виджет для Центра уведомлений. Узнавайте текущую температуру, получайте точные прогнозы погоды на ближайшие часы и дни
Потрясающая анимация, которая меняется в реальном времени в зависимости от погоды
Карта дождя / Спутниковая карта / Карта облаков
Настраиваемые блоки с погодной информацией. Возможность оставить только самые необходимые данные о погоде или получить подробную информацию
Текущая температура в выбранном вами городе отображается на иконке приложения
Уведомления о том, что температура перешагнула нулевую отметку
Предупреждение о замерзании - сообщает, когда достигается температура замерзания жидкости
Индикатор в форме стрелки отражает изменения атмосферного давления
Простое переключение между городами: просто «перелистывайте» как страницы вправо или влево, чтобы переходить от одного города к другому
Возможность делиться погодой с друзьями в социальных сетях
Подробная информация о погоде:
Прогноз погоды на 7 дней
Температура «По ощущениям»
Максимальная и минимальная температура на сегодня
Направление ветра
Скорость ветра в милях, км/ч, м/с, узлах или баллах Бофорта
Информация о влажности и осадках
Давление и видимость на дороге
Восход/Заход солнца
Восход/Заход луны
Фазы луны
Давление в дюймах, мм, кПа или миллибарах
Возможность переключения Фаренгейт/Цельсий и Мили/Километры
12 или 24-часовой формат времени
Кроме этого, каждый из вас может стать репортером Погода Live. Подтвердите текущий прогноз или сообщите, какая погода за окном, и прогноз погоды для вашего региона станет еще более точным.
Информация о погоде может отражаться следующим образом:
Вся информация о погоде
Информация о текущей погоде
Только текст
Круг
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