Planes Live для iOS

Planes Live 1.12 для iOS

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Описание Planes Live 1.12 для iOSОписание   Скачать Planes Live 1.12 для iOSСКАЧАТЬ (65.83 Мб) Скриншоты Planes Live 1.12 для iOSСкриншоты (4)   Статистика Planes Live 1.12 для iOSСтатистика   Отзывы о Planes Live 1.12 для iOSОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Planes Live - простое и функциональное приложение, с помощью которого вы можете наблюдать за самолетами в режиме онлайн по всему миру и мгновенно получать актуальную информацию о полетах.

Простое, понятное и информативное приложение с многочисленными функциональными возможностями. Отслеживайте рейсы с вашими родными и близкими, словно вы путешествуете вместе с ними, и определяйте наилучшее время, чтобы встречать их в аэропорту вовремя.

Особенности приложения:

  • Наблюдайте за полетами самолетов и вертолетов в режиме онлайн по всему миру
  • Получайте уведомления об изменениях в расписании рейсов: будьте в курсе статуса рейса, отмененных полетах, информации о времени прилета и вылета самолета и др.
  • Получайте подробную информацию о рейсах: от характеристики и изображения самолета, до его маршрута и расписания
  • Находите определенные рейсы, аэропорты и местоположения
  • Получите доступ к самой свежей информации аэропортов: время прилета и вылета самолета, часовой пояс и местное время, расположение аэропорта и погодные условия
  • Добавляйте аэропорты и местоположения в «Мои места» для более быстрого доступа к данным
  • Смотрите прогноз погоды для определенного местоположения или аэропорта
  • Находите самолеты и аэропорты недалеко от вас: выберите высоту и наслаждайтесь
  • Установите настройки по вашему усмотрению: выберите тип карты и единицы измерения
  • Применяйте фильтры для отслеживания определенных моделей самолетов с учетом их скорости или высоты полета, а так же наблюдайте за рейсами определенных авиакомпаний или аэропортов.

Зона покрытия:

  • Европа: до 95% континента.
  • Южная Америка: до 90% ADS-B-покрытия для самолетов.
  • Северная Америка: практически 100%-е покрытие для самолетов, оборудованных радиопередатчиками; 100% данных поступают с задержкой до 5 минут.
  • Африка: практически полное покрытие Южной Африки; частичное покрытие остальной части континента.
  • Австралия: 100%-е покрытие.
  • Азия: покрытие наиболее густонаселенных регионов.
  • Океания: 100%-е покрытие.

Важное примечание:
Приложение использует данные, получаемые от нескольких провайдеров и предоставляемые самолетами, оборудованными ADS-B-передатчиками. ADS-B-технология используется не всеми авиалиниями или самолетами. В связи с техническими ограничениями касательно сбора данных о рейсах, такая информация иногда может быть неполной.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Planes Live
Planes Live
Planes Live
Planes Live
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия
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Отзывы о программе Planes Live

Admin

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