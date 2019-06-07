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5 Planes Live - простое и функциональное приложение, с помощью которого вы можете наблюдать за самолетами в режиме онлайн по всему миру и мгновенно получать актуальную информацию о полетах. Простое, понятное и информативное приложение с многочисленными функциональными возможностями. Отслеживайте рейсы с вашими родными и близкими, словно вы путешествуете вместе с ними, и определяйте наилучшее время, чтобы встречать их в аэропорту вовремя. Особенности приложения: Наблюдайте за полетами самолетов и вертолетов в режиме онлайн по всему миру

Получайте уведомления об изменениях в расписании рейсов: будьте в курсе статуса рейса, отмененных полетах, информации о времени прилета и вылета самолета и др.

Получайте подробную информацию о рейсах: от характеристики и изображения самолета, до его маршрута и расписания

Находите определенные рейсы, аэропорты и местоположения

Получите доступ к самой свежей информации аэропортов: время прилета и вылета самолета, часовой пояс и местное время, расположение аэропорта и погодные условия

Добавляйте аэропорты и местоположения в «Мои места» для более быстрого доступа к данным

Смотрите прогноз погоды для определенного местоположения или аэропорта

Находите самолеты и аэропорты недалеко от вас: выберите высоту и наслаждайтесь

Установите настройки по вашему усмотрению: выберите тип карты и единицы измерения

Применяйте фильтры для отслеживания определенных моделей самолетов с учетом их скорости или высоты полета, а так же наблюдайте за рейсами определенных авиакомпаний или аэропортов. Зона покрытия: Европа: до 95% континента.

Южная Америка: до 90% ADS-B-покрытия для самолетов.

Северная Америка: практически 100%-е покрытие для самолетов, оборудованных радиопередатчиками; 100% данных поступают с задержкой до 5 минут.

Африка: практически полное покрытие Южной Африки; частичное покрытие остальной части континента.

Австралия: 100%-е покрытие.

Азия: покрытие наиболее густонаселенных регионов.

Океания: 100%-е покрытие. Важное примечание:

Приложение использует данные, получаемые от нескольких провайдеров и предоставляемые самолетами, оборудованными ADS-B-передатчиками. ADS-B-технология используется не всеми авиалиниями или самолетами. В связи с техническими ограничениями касательно сбора данных о рейсах, такая информация иногда может быть неполной. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app