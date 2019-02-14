Booking.com для iOS

Booking.com 18.7 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Booking.com 18.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Booking.com 18.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (118.45 Мб) Скриншоты Booking.com 18.7 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Booking.com 18.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Booking.com 18.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Booking.com - приложение от одноименного сервиса для быстрого и удобного бронирования проживания в более 635 000 отелях, апартаментах, хостелах, виллах и других вариантах размещения по всему миру. Это портал позволит Вам найти самый выгодный и оптимальный вариант размещения с гарантией лучшей цены.

Пользоваться Booking.com одно удовольствие. Если планируете поездку, то просто укажите город своего пребывания (достопримечательность, название гостиницы), дату поездки, количество дней и человек в номере - этого достаточно чтобы начать поиск подходящих вариантов. Есть и дополнительные фильтры, которые помогут конкретизировать требуемые варианты размещения: диапазон цены, отзывы, район города, дополнительные услуги и др.

Бывают ситуации, когда Вы уже находитесь в незнакомом городе, и отель нужен срочно, а времени на поиски нет, то Booking.com поможет и в этой ситуации - включите опцию определения геопозиции, а приложение подскажет Вам ближайшие гостиницы.

Чтобы окончательно определиться с местом размещения, о каждой номере можно узнать подробную информацию, посмотреть фотографии, почитать отзывы других пользователей. Прямо здесь же забронируйте понравившийся вариант, подтверждение о чем будет храниться в приложении и доступно даже без подключения к интернету, чтобы Вы могли использовать его при заезде. Кстати, цены можно смотреть в более чем 50 валютах мира.

Кроме всего, в Booking.com есть карты местности, чтобы лучше ориентироваться в поиске подходящего варианта. Для пользователей iPad можно также выделять участок на карте - именно там будут подбираться гостиничные номера.

В довершение хотелось бы отметить, что сервис Booking.com отмечен такими наградами как Победитель Tabby Awards и Выбор пользователей в 2014 году в категории «Путешествия, навигация, локальная информация и погода», а также Победитель Mobile Travel & Tourism Awards в 2014 году: «Лучшее приложение для планшета».

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Booking.com:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 293
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия
ТОП-сегодня раздела "Путешествия"
 

WikiPlaces 4.00 для iPhone, iPad

WikiPlaces - приложение, которое покажет Вам самые разнообразные объекты на Земном шаре со спутника или схематически в сопровождении краткого описания выбранного

Airbnb 19.06 для iPhone

Airbnb - отличное приложение для всех путешественников, дающее возможность найти и снять жилье в любом уголке земного шара напрямую от хозяев

Hotelscan 3.6.3 для iPhone, iPad

Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие

Skyscanner 5.61.1 для iPhone, iPad

Skyscanner - поисковое приложение для всех любителей путешествовать, которое поможет найти самые дешевые, удобные и выгодные авиабилеты напрямую от авиакомпаний

Booking.com 18.6 для iPhone, iPad

Booking.com - приложение от одноименного сервиса для быстрого и удобного бронирования проживания в более 635 000 отелях, апартаментах, хостелах, виллах и других

Booking Now 19 для iPhone

Booking Now - приложение от популярного сервиса бронирования гостиниц по всему миру Booking.com, ориентированное на спонтанных туристов, которые не планируют свои

скачать Adguard

Отзывы о программе Booking.com

Admin

Отзывов о программе Booking.com 18.7 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 