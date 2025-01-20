Компьютерный Зал - программа предназначена для управления компьютерным клубом, администрирования интернет-кафе.

Основные задачи программы: контроль оплаченного времени, сетевого трафика, контроль печати, контроль работы администраторов. Компьютеры, за работу с которыми не заплачено, находятся в заблокированном состоянии. Ведутся подробные отчеты о работе клуба, надежно защищенные от редактирования. Рейтинги популярности используемых клиентами программ (игр). Парольная система доступа к отчетам с различными уровнями доступа (хозяин клуба, администратор). Возможен доступ к отчетам через Интернет.

Благодаря встроенному интеллектуальному анализу отчетов, хозяин клуба может легко выявить нечестного работника. Использование множества вспомогательных средств существенно облегчает труд администраторов. Голосовое оповещение об истечении оплаченного времени, текстовое об оставшемся (отработанном). Учет любых дополнительных услуг (печать на принтере, сканирование, запись дисков, бар,...). Запрет запуска заданных программ позволит избежать порчи компьютера посетителями клуба.

Различные режимы работы программы: игры, Интернет, оплата сразу или по таймеру, ночь, полночи, со скидкой. Отдельно учитывается бесплатная работа за компьютерами, например, когда администратору необходимо настроить клиентский компьютер. Возможность запретить использование Интернета в режиме игр, настраиваемый блокировщик Интернет портов. База данных постоянных клиентов клуба (статистика работы, разделение по группам, назначение группам скидок,...).

Учтено множество мелочей: время на настройку компьютера, округление оплаты, смена тарифов в заданное время суток, автоматические скидки и т.д. Программа постоянно совершенствуется на основе рекомендаций приходящих от хозяев и администраторов игровых/Интернет залов (первая версия программы появилась в 2000 году).