Компьютерный Зал для Windows
|Оценка:
|3.60/5 голосов - 85
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: от $100
|Ограничение:
|4 клиентских компьютера
|Версия:
|6.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Щербатюк Руслан Андреевич
|Категория:
|Интернет-кафе, клубы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 16 718 | Статистика
|Размер:
|36.77 Мб
|СКАЧАТЬ
Компьютерный Зал - программа предназначена для управления компьютерным клубом, администрирования интернет-кафе.
Основные задачи программы: контроль оплаченного времени, сетевого трафика, контроль печати, контроль работы администраторов. Компьютеры, за работу с которыми не заплачено, находятся в заблокированном состоянии. Ведутся подробные отчеты о работе клуба, надежно защищенные от редактирования. Рейтинги популярности используемых клиентами программ (игр). Парольная система доступа к отчетам с различными уровнями доступа (хозяин клуба, администратор). Возможен доступ к отчетам через Интернет.
Благодаря встроенному интеллектуальному анализу отчетов, хозяин клуба может легко выявить нечестного работника. Использование множества вспомогательных средств существенно облегчает труд администраторов. Голосовое оповещение об истечении оплаченного времени, текстовое об оставшемся (отработанном). Учет любых дополнительных услуг (печать на принтере, сканирование, запись дисков, бар,...). Запрет запуска заданных программ позволит избежать порчи компьютера посетителями клуба.
Различные режимы работы программы: игры, Интернет, оплата сразу или по таймеру, ночь, полночи, со скидкой. Отдельно учитывается бесплатная работа за компьютерами, например, когда администратору необходимо настроить клиентский компьютер. Возможность запретить использование Интернета в режиме игр, настраиваемый блокировщик Интернет портов. База данных постоянных клиентов клуба (статистика работы, разделение по группам, назначение группам скидок,...).
Учтено множество мелочей: время на настройку компьютера, округление оплаты, смена тарифов в заданное время суток, автоматические скидки и т.д. Программа постоянно совершенствуется на основе рекомендаций приходящих от хозяев и администраторов игровых/Интернет залов (первая версия программы появилась в 2000 году).
- Телеграм бот показывает клиенту его ID дополнительно к запрошенному логину и паролю
- Отчет "использованные тарифы" работал не правильно после нажатия на кнопку "обновить"
- Улучшения стабильности программы, подготовка к реализации разделения оплаты на наличные и карту
GameAdmin - программа предназначена для управления компьютерным клубом или интернет кафе...
Network Administrator предназначен для управления компьютерами в игровых и интернет залах, клубах,...
Компьютерный Зал - программа предназначена для управления компьютерным клубом, администрирования интернет-кафе...
Locker - это комплексная система автоматизации компьютерного зала. Основными задачами...
ПиМаркет Фитнес Клуб - эта программа позволит владельцам спортивно-оздоровительных клубов легко вести учет всех выданных абонементов, клубных карт и любых продаж...
APTimer - Программа предназначена для различных салонов, клубов где стоимость зависит от времени работы клиента (бильярд, боулинг, Интернет кафе)...
Отзывы о программе Компьютерный Зал
Ара про Компьютерный Зал 4.45 [23-06-2019]
Давно искали программу для нашего клуба. В наши дни их по пальцам можно пересчитать. И все стоят очень дорого. Думали попробовать эту программу. Но однозначно нет. Во первых она не стоит этих денег, уродливый интерфейс. Да и такую программу может накидать самоучка за час на визуал бэйсике. Но и это нас не смутило. Загрузили программу. Разные антивирусы палят майнер в этом софте.
6 | 13 | Ответить
anubisclub про Компьютерный Зал 4.45 [14-03-2019]
https://news.drweb.ru/show/?i=12682 выводы делайте сами стоит ли брать ПО с встроенным майнером который будет майнить для своего разработчика.
6 | 6 | Ответить
anubisclub про Компьютерный Зал 4.45 [14-03-2019]
На 9 июля вирусные аналитики насчитали более 2700 зараженных компьютеров, на которых действует Trojan.BtcMine.2869. В исследованном специалистами «Доктор Веб» образце троянца, загружавшегося с сервера Astrum Soft, имена инфицированных ПК (воркеров) начинаются с префикса "soyuz6_", который также записан в теле троянца. На сегодняшний день таких зараженных компьютеров насчитывается 613. Троянец распространялся в период с 24 мая по 4 июля 2018 года. Разработчик ПО Astrum Soft и правоохранительные органы были проинформированы об этом инциденте.
https://news.drweb.ru/show/?i=12682
Astrum Soft разработчик и распространитель ПО Компьютерный зал
6 | 6 | Ответить
Internetclub в ответ anubisclub про Компьютерный Зал 5.21 [14-08-2021]
Привет, нужна клиентская часть не демо, хотя бы на 20 компов, свяжитесь со мной AirStrike@ukr.net договоримся.
4 | 4 | Ответить
LevelUP про Компьютерный Зал 4.36 [05-06-2018]
Одна из не многих программы, которые отлично поддерживают 10-ку, до сих пор активно развиваются, а автор всегда готов помочь с настройкой. Спасибо, Руслан Андреевич!
6 | 7 | Ответить