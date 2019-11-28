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ПиМаркет Фитнес Клуб для Windows

ПиМаркет Фитнес Клуб 8.44g

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Описание ПиМаркет Фитнес Клуб 8.44gОписание   Скачать ПиМаркет Фитнес Клуб 8.44gСКАЧАТЬ (10,7 Мб) Скриншоты ПиМаркет Фитнес Клуб 8.44gСкриншоты (9)   Статистика ПиМаркет Фитнес Клуб 8.44gСтатистика   Отзывы о ПиМаркет Фитнес Клуб 8.44gОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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ПиМаркет Фитнес Клуб - эта программа позволит владельцам спортивно-оздоровительных клубов легко вести учет всех выданных абонементов, клубных карт и любых продаж. С помощью этого приложения Вы полностью автоматизируете продажу и оформление клиентских карточек:

  • абонемент на месяц или год
  • абонемент на любое количество занятий
  • однократное посещение
  • мастер-класс и индивидуальная тренировка

Кроме того, с ПиМаркет Фитнес Клуб вся выручка и касса будут под Вашим полным контролем:

  • продажа товаров: напитков, питания, косметики
  • подсчет выручки - любые виды оплаты: наличные, пластиковые карты, кредит
  • печать чеков и договоров

Есть в этой программе и другие полезные возможности:

  • отмечайте посещения как вручную, так и сканируя код карты
  • рассылайте SMS-сообщения клиентам с поздравлениями или акциями
  • установите пароль и ограничение доступа для администраторов
  • смотрите наглядные данные о прибыли и наличии товара

Программа имеет простой интерфейс, работает без подключения к интернету, все данные хранятся только на Вашем компьютере. Одним словом, это приложение станет отличным помощником не только собственникам и администраторам фитнес зала или клуба, но также и бассейна, танцевальной школы, детского центра и т.д.

ПиМаркет Фитнес Клуб
ПиМаркет Фитнес Клуб
ПиМаркет Фитнес Клуб
ПиМаркет Фитнес Клуб
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2900 руб.
Ограничение в работе программы3 недели для теста
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 923
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Интернет-кафе, клубы - Торговля
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Отзывы о программе ПиМаркет Фитнес Клуб

С нашей супер деревни про ПиМаркет Фитнес Клуб 7.32 [06-07-2015]

Супер полезная программа.
1 | | Ответить

строитель соц жилья про ПиМаркет Фитнес Клуб 7.32 [01-07-2015]

Хорошая программа, отличный помощник.
1 | | Ответить

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