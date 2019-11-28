ПиМаркет Фитнес Клуб - эта программа позволит владельцам спортивно-оздоровительных клубов легко вести учет всех выданных абонементов, клубных карт и любых продаж. С помощью этого приложения Вы полностью автоматизируете продажу и оформление клиентских карточек:

абонемент на месяц или год

абонемент на любое количество занятий

однократное посещение

мастер-класс и индивидуальная тренировка

Кроме того, с ПиМаркет Фитнес Клуб вся выручка и касса будут под Вашим полным контролем:

продажа товаров: напитков, питания, косметики

подсчет выручки - любые виды оплаты: наличные, пластиковые карты, кредит

печать чеков и договоров

Есть в этой программе и другие полезные возможности:

отмечайте посещения как вручную, так и сканируя код карты

рассылайте SMS-сообщения клиентам с поздравлениями или акциями

установите пароль и ограничение доступа для администраторов

смотрите наглядные данные о прибыли и наличии товара

Программа имеет простой интерфейс, работает без подключения к интернету, все данные хранятся только на Вашем компьютере. Одним словом, это приложение станет отличным помощником не только собственникам и администраторам фитнес зала или клуба, но также и бассейна, танцевальной школы, детского центра и т.д.