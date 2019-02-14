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Angry Birds 2 для iOS

Angry Birds 2 2.25.3 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds 2 2.25.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds 2 2.25.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (587.21 Мб) Скриншоты Angry Birds 2 2.25.3 для iPhone, iPadСкриншоты (13)   Статистика Angry Birds 2 2.25.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds 2 2.25.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Angry Birds 2 - увлекательное продолжение одной из самых знаменитых мобильных игры всех времен, в которой Вас ждет встреча как с уже полюбившимися, так и новыми героями. В Angry Birds 2 разработчики реализовали новую эру стрельбы из рогаток с невероятной графикой, сложными многоэтапными уровнями, хитрыми Свинобоссами и еще большей разрушаемостью игрового мира.

Теперь Вы сами определяете, какую Птицу пустить в полет, и только от Вашего решения зависит, сможете ли Вы отбить и спасти яйца от ненасытных Свинов. Разрушайте строения, получайте бонусные очки и открывайте новых Злых Птичек, готовых нанести сокрушающий удар по мерзкому зеленому врагу с помощью особых возможностей.

Много внимания в новой версии битвы Птиц и Свинов уделено графической составляющей: на свинском острове Вы повстречаете экзотические растения, разнообразные препятствия и множество мелких деталей, которые сделают игровой процесс еще более интересным. Кроме того, появились уровни, состоящие из нескольких этапов, для прохождения которых придется изрядно попотеть.

В особо сложных ситуациях используйте заклинания - метели, острые перцы, золотые утки и другое, что даст преимущество в борьбе с наглыми Свиньями. А еще есть Могучий орел, который в любую минуту может прийти на помощь, камнем обрушившись на свиные укрепления.

Как и ранее, Angry Birds 2 позволяет соревноваться с игроками со всего мира за звание лучшего метателя птиц. Каждый день проводятся новые турниры, за которые начисляются дополнительные перья, используемые для увеличения уровня птиц.

Ну и нельзя забывать, что и сами Свиньи изменились, став более свирепыми и хитрыми. Бригадир свиней, Свин-повар и печально известный Король свиней будут до последнего биться за украденные яйца. Но хищение птичьего имущества не должно сойти им с копыт.

Так что играйте в Angry Birds 2 и получайте настоящее удовлетворение от ярких и красочных баталий в новых уровнях противостояния Злых Птичек и Свиней.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 541
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Angry Birds 2

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